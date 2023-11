Incassa ancora un successo il Salerno Boat Show, manifestazione dedicata al settore diporto che ogni anno si tiene nello splendido scenario del Marina d’Arechi. Numeri importanti che hanno spinto il patron Agostino Gallozzi ha disporre una proproga: Salerno Boat show ci sarà fino a domenica 12 novembre con l’apertura della settima edizione della manifestazione in corso a Marina d’Arechi.

Viene confermata, dunque, la formula consolidata con l’apertura al pubblico – a ingresso gratuito – anche nel weekend dell’11 e 12 novembre, mentre le giornate infrasettimanali saranno dedicate agli incontri su appuntamento. “La decisione – ha sottolineato il presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi – è stata condivisa con gli espositori, che in questi giorni hanno registrato l’interesse da parte degli appassionati della nautica, nonostante il meteo non certo favorevole”.

Un’edizione dai numeri importanti, come sottolineato dai vari relatori che si sono alternati oggi sul palco. Con 221 imbarcazioni a mare, più di 100 espositori, 150 marchi rappresentati e un chilometro di banchina utilizzata per l’esposizione. Il presidente Gallozzi è già a lavoro per la nuova edizione puntando ad una maggiore presenza di imbarcazioni presenti al Marina d’Arechi nei giorni del Boat Show.