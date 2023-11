Nel mirino della Salernitana la posizione probabilmente in fuorigioco di Olivera ad inizio azione, durante il primo possesso del Napoli interrotto però da un recupero palla della formazione granata. Proprio per questo cambio di possesso, come stabilito dal protocollo, il Var non è potuto intervenire a correggere l’eventuale svista dell’assistente che non ha sbandierato.

Sull’episodio è intervenuto con un Tweet anche il giornalista Graziano Campi, il quale ha giudicato come ‘imbarazzante’ quanto avvenuto sul gol di Raspadori: “Un guardalinee che non vede il fuorigioco di un metro, in un’area di 6 metri di fronte a lui, non sta lavorando bene. Errore imbarazzante a Salerno, sanato da protocollo Var, che regala un gol al Napoli”