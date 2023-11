Nocera Inferiore. Una città domani scende in strada per ricordare con una fiaccolata Annalisa D’Auria la 32enne uccisa a Rivoli dal compagno Agostino Annunziata che poi si è tolto la vita. Il corteo partirà alle 17, 30, dai giardini pubblici di via Napoli di Nocera Inferiore, dal punto esatto dove c’è uno striscione che ricorda Carmine D’Auria, il fratello di Annalisa, morto prematuramente alcuni anni fa. La fiaccolata arriverà sino in piazza Diaz, sede del Comune. Sarà presente anche il sindaco Paolo De Maio ed altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. Ad organizzarla sono stati gli amici di Carmine che, all’indomani della sua scomparsa, decisero di costituire l’associazione “Amici di Carmine D’Auria”. La fiaccolata è stata voluta non solo per ricordare Annalisa ma accendere i riflettori sui femminicidi. L’associazione, intanto, ha anche smentito che è stata organizzata una raccolta fondi. Stessa giovane è stata ricordata anche a Rivoli, la cittadina piemontese dove la coppia viveva, dove il 30 ottobre scorso c’è stata una fiaccolata organizzata dall’amministrazione comunale. “Una presa di posizione collettiva contro queste stragi, per ricordare Annalisa con il nostro affetto e dimostrare la nostra vicinanza alla sua famiglia e alla sua bambina”, spiegò il sindaco Andrea Tragaioli. Intanto gli psicologi del “Regina Margherita” curano la piccola Laura, accompagnano l’unica superstite del femminicidio verso il momento nel quale dovrà sapere che ha perso entrambi i genitori. “Dov’è mamma?”, domanda lei, tre anni appena, nella stanza del reparto protetto dell’ospedale Regina Margherita di Torino. “In questo momento non c’è”, rispondono la zia e gli altri parenti arrivati sabato a Torino da Nocera Inferiore e Pagani e impegnati a non far sentire mai sola la bimba che nel corso di una notte di follia ha perso la madre e il padre.