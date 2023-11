Gli applausi dei tifosi fanno capire che gara abbiamo fatto. Paghiamo il gol di Raspadori in fuorigioco, l’assistente doveva fermare l’azione. La partita poi è stata in salita. Sono contento per lo spirito e convinto che, con questa voglia, torneremo presto fuori da questa classifica”. Così l’allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi, al microfono di Dazn dopo la sconfitta per 2-0 in casa con il Napoli. “Davanti ci sono ragazzi che andrebbero aspettati, ma non abbiamo tempo -aggiunge Inzaghi-. Me la volevo giocare con 4 attaccanti ed è stata la tattica giusta, avendo diverse ripartenze. Dovevamo essere più cattivi, ma i ragazzi miglioreranno”. “Sto lavorando sul coraggio soprattutto. Ho trovato una squadra che andava recuperata sul piano mentale e fisico. Stiamo lavorando tanto, mentalmente siamo cresciuti e le ultime 2 partite lo dimostrano. Andava dato un segnale, se ti difendi con le big non vai da nessuna parte. Se giocheremo così contro le nostre dirette concorrenti, prima o poi vinceremo. Dovremo portare i tifosi dalla nostra parte, sudando la maglia come oggi”, conclude il tecnico granata.