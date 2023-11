L’Aiga Salerno, Associazione Italiana Giovani Avvocati, è stata protagonista ieri mattina di un accorato evento solidale, presso l’Aou San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Gli avvocati Ugo Bisogno, Presidente di Aiga Sezione Salerno, Giulia Cerrato, Vincenzo Coppola e Adriano Cinque, hanno consegnato a nome della suddetta associazione , uno strumento usato nei versamenti intraossei dei neonati, in dotazione al Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Diretto dalla Dottoressa Graziella Corbo. L’apparecchio, che si compone di uno specifico trapano con gli appositi consumabili, necessari al suo funzionamento, è di estrema importanza nelle emergenze di primo soccorso in tutte le fasce d’età. La donazione è avvenuta alla presenza del Direttore Medico di Presidio, dottore Walter Longanella, e della dottoressa Corbo, entrambi molto grati agli avvocati donanti, che spiegano che l’idea di questo omaggio, è stata del tutto casuale e suggerita loro dalla dottoressa Linda Sessa in forza al reparto di neonatologia del Ruggi e dal dottore Luca Pierri, che hanno indicato quale strumento da acquistare fosse particolarmente utile ed idoneo alla neonatologia. Da lì è partita una raccolta fondi il cui risultato finale è ormai sotto gli occhi di tutti.