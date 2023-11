iErika Noschese

È tutto pronto per il derby Salernitana-Napoli in programma domani sera allo stadio Arechi. La Prefettura ha messo in campo il piano sicurezza per una delle partite più sentite del campionato, evitando qualsiasi contatto tra le due tifoserie. In particolar modo, forze dell’ordine saranno presenti dinanzi lo stadio già dalle prime ore del mattino con alcune limitazioni già annunciate ed un piano traffico ad hoc. «Ci sarà massima attenzione al tema della sicurezza, ci sono stati vari incontri in queste settimane di comitato, tavoli tecnici in Questura e predisposizione di servizi che chiaramente sono calibrati sulla delicatezza dell’evento e sul numero di spettatori. Sono stati adottati una serie di dispositivi adottati nei giorni scorsi su indicazione del comitato analisi eventi sportivi e integrati per evitare scontri tra tifosi», ha dichiarato il Prefetto di Salerno Francesco Esposito che lancia un appello alle tifoserie affinchè possa essere «una bella giornata di sport, vissuta in un clima di serenità e che vinca il migliore». Il Prefetto ha poi ribadito che «ci siamo attrezzati e ci stiamo attrezzando per affrontare qualsiasi situazione relativa alla sicurezza pubblica ma confidiamo nel senso di sportività della tifoseria locale e di coloro che vorranno tifare Napoli». Un appello a far prevalere il buon senso arriva anche dal sindaco della città capoluogo Vincenzo Napoli: «La Questura e la Prefettura hanno organizzato delle modalità di sicurezza ma noi ci rivolgiamo all’intelligenza, alla testa dei nostri tifosi e di quanti amano il calcio per fare in modo che il derby col Napoli diventi una partita bella, libera, solare, entusiasmante e che vinca il migliore».