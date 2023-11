di Erika Noschese

Grande successo per la settima edizione del Salerno Boat Show, la suggestiva vetrina sulla splendida costa del Golfo di Salerno che promuove l’incontro con la clientela nautica e attrae tantissimi appassionati. Alla cerimonia inaugurale introdotta e coordinata dal presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi hanno preso parte anche il Vice Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il Presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, il Presidente di Unioncamere e Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete, il Presidente di Assonautica Italiana Giovanni Acampora, il Presidente di Assomarinas Roberto Perocchio, il Presidente dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata, il Presidente di Confindustria Salerno Antonio Ferraioli. «L’emozione c’è, aprire il Marina d’Arechi con tanta gente dentro è sempre una prova che noi ogni anno siamo felici di affrontare, un salone nautico che è cresciuto molto – ha dichiarato il presidente Gallozzi – Credo che questa settima edizione sia quella della maturità, un salone nautico che ha assunto una sua autonomia, dimensione e lo confermano i numeri: siamo passati da 147 imbarcazioni dello scorso anno a 221 di quest’anno con un chilometro intero di esposizione, una dimensione significativa confermata dalla presenza dei presidente di Confindustria Nautica rispetto ad un evento che oggi è apprezzato dagli espositori». In apertura il presidente Agostino Gallozzi ha letto parte di un messaggio scritto firmato dal Ministro per le Politiche del Mare Nello Musumeci: “Poiché il Salone si tiene in una nobile città del Mezzogiorno, quale è Salerno, ciò che mi preme evidenziare, in questa occasione, è il dato del Mezzogiorno perché l’Economia del Mare riesce laddove altri comparti non ce la fanno: capovolge i “rapporti di forza” tra Nord e Sud; tutti i numeri ci dicono che l’Economia Blu Italiana è trainata soprattutto dal Mezzogiorno, nella stragrande maggioranza dei settori”. “Vi auguro per ciò – conclude il Ministro – “che il vostro evento, intenso e significativo, sia un segnale di vita da replicare. Ne hanno bisogno il Sud e tutta l’Italia; ce n’è tanto bisogno oltre i nostri confini nazionali ed europei”. «Condividiamo molto – ha aggiunto il presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi – le parole del Ministro Musumeci, che conferma l’importanza del Sud in Italia e nel Mediterraneo, grazie all’Economia del Mare. È arrivato il momento di lavorare tutti insieme affinché la nautica sia un comparto su cui puntare convintamente e investire le giuste risorse per favorire la competitività delle nostre imprese, eccellenze a livello mondiale». Il patron di Marina d’Arechi ha evidenziato come «intorno alla nautica si sviluppi un articolato distretto che dà occupazione a circa 500 persone e si fonda su investimenti infrastrutturali importanti che proiettano la nostra città nei mercati mondiali e che ci hanno consentito di ospitare, solo nella stagione estiva, ben 638 imbarcazioni in transito fino a 95 mt di lunghezza». Il Salerno Boat Show continua fino al 5 novembre, con ingresso libero tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. «Da poco più di un mese si è concluso il Salone internazionale di Genova, un grande successo ma abbiamo avuto il massimo ascolto da parte del governo: sette ministri e il premier Meloni. Essere qui oggi è una grossa soddisfazione, ritengo sia un’eccellenza per la Nautica da diporto», ha dichiarato il presidente Saverio Cecchi. «Non è più Marina d’Arechi che ospita il boat show ma la manifestazione ha acquisito una sua configurazione autonoma che li pone ai vertici a livello nazionale e quest’anno c’è stato un incremento importante in termini di visitatori – ha detto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – Una manifestazione che si svolge sulla banchina e a mare, una prerogativa di Salerno e di Genova, una possibilità di dialogo ulteriore. Salerno si configura sempre di più come città di mare, volano economico in questa zona grazie alle opere che saranno realizzate come il Palazzetto dello Sport, il ripascimento, la metropolitana, l’aeroporto e anche dal punto di vista dell’accessibilità e dei trasporti è un luogo privilegiato». Ad esprimere piena soddisfazione per il Salerno Boat Show anche il vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola: «È un evento che negli anni è cresciuto molto, sia per il numero di espositori, per il prestigio delle aziende partecipanti, per il crescente numero di visitatori con persone provenienti da tutta Italia e presenze internazionali. È uno di quegli eventi che hanno contribuito a cambiare il volto della città, rendendo ulteriormente prestigiosa la città di Salerno dal punto di vista dell’economia del mare, una delle scommesse dell’amministrazione comunale degli anni che furono. Un illuminato imprenditore ha avuto il coraggio di guardare avanti, di buttare il cuore oltre la banchina, assecondato e sostenuto dalle amministrazioni locali ed è riuscito nell’intento».