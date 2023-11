E’ stato nominato «finalmente», direbbero i dipendenti della Sam, il nuovo amministratore unico della Sam nella persona dell’ingegnere Antonio Sicignano, nato a Scafati nel 1969. Il nuovo amministratore unico, sulla base di quanto asserito dal sindaco del Comune di Pagani Raffaele Maria De Prisco, «ha numerose esperienze come responsabile tecnico per aziende operanti nella gestione impianti di trattamento dei rifiuti del settore pubblico e privato, è stato ritenuto idoneo allo svolgimento del ruolo di amministratore dell’azienda speciale integrata per la gestione dei servizi pubblici locali del settore ambientale e di manutenzione del Comune di Pagani». Dunque il dottor Sicignano ora affianca il dottor Ettore Rolando De Vivo, direttore tecnico dell’azienda speciale Sam. Seppur il messaggio del sindaco è pieno di buoni propositi per Sicignano, forse qualcuno ha perso le speranze di credere in questi «condottieri», visti i precedenti, visto il continuo cambio di dirigenti, oltre a vicende mai chiarite sul perché l’ex sindaco Salvatore Bottone, il quale non poteva essere amministratore unico della Sam perché in conflitto con la sua attività di dipendente pubblico, fosse presente presso i cantieri dell’azienda speciale e desse ordini ai dipendenti. Oltre a questo, si vanno ad aggiungere i Curriculum Vitae dei 2 attuali dirigenti della Sam: Ettore Rolando De Vivo è stato sfiduciato dall’ Azienda peciale San Valentino Servizi nel 2019, dopo 10 anni di attività, anche se il direttore tecnico ha affermato che le accuse sono prive di fondamento, «è del tutto evidente che le motivazioni che hanno spinto alla mia sfiducia sono prive di ogni fondamento giuridico, di ogni riscontro oggettivo, e sono solo strumentali a raggiungere un obiettivo che è ben noto “Ai più’”. Lo spettacolo vergognoso a cui sto assistendo da circa 9 mesi e che ha visto il suo apice con la “richiesta di sfiducia o dimissioni che dir si voglia”, ha mortificato e continua a mortificare la mia professionalità e a calpestare la mia dignità» conclude De Vivo. Proprio nello stesso anno, 2019, in cui De Vivo abbandona la carica di amministratore unico, anche Sicignano abbandona l’Azienda Comunale Servizi Esterni di Scafati per la quale lavorava, il motivo? Viene licenziato dall’amministratore unico dell’Acse, Daniela Meriani, «per gravi motivi disciplinari». Sicignano lavorava alla gestione logistica e tecnica della raccolta dei rifiuti di Scafati già dal 2001. Eppure il sindaco De Prisco è andato oltre questi particolari e ha scelto ugualmente di nominare come amministratore unico Sicignano. Come mai il sindaco De Prisco non guarda questi evidenti particolari sulla nomina dei dirigenti della Sam?

Marco Visconti