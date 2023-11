Lungo e cordiale incontro quello tenutosi nella giornata di martedì, nella sede di Federcepicostruzioni, a Salerno, tra il presidente nazionale Antonio Lombardi e l’europarlamentare On.le Lucia Vuolo, membro della Commissione per i Trasporti e il Turismo del Parlamento europeo appartenente al gruppo Ppe/FI. Tra gli argomenti toccati, due in particolare: l’utilizzo delle risorse del PNRR e le possibilità per le imprese di sfruttare i finanziamenti europei. “Con l’Onorevole Vuolo – ha dichiarato il presidente Lombardi a margine dell’incontro – abbiamo discusso lungamente delle difficoltà che oggi ostacolano gli investimenti del Pnrr, purtroppo comuni a tutte le tipologie di intervento che si realizzano in Italia: i percorsi burocratici, lunghi e tortuosi, e l’accavallarsi di competenze nei più disparati ambiti, rendono improponibile il rispetto dei cronoprogrammi europei. Occorre quindi un programma coraggioso di semplificazione e di snellimento delle procedure che metta finalmente l’Italia al passo con le altre realtà europee”. Tra gli argomenti affrontati anche il tema dell’accesso alle risorse europee da parte delle imprese italiane: “Abbiamo concordato un confronto costante – ha concluso il presidente Lombardi – sfruttando anche la sede Federcepicostruzioni di Bruxelles, per agevolare l’accesso ai fondi sia nell’ambito dei bandi sia anche nelle procedure a sportello, da parte delle PMI, definendo anche nuove strategie di sostegno: l’obiettivo condiviso è quello di schiudere queste opportunità a quelle aziende che allo stato scontano le maggiori difficoltà nell’accesso alle opportunità offerte dall’Europa”.