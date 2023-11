Il 2024 sarà, per la provincia di Salerno, l’anno delle grandi opere. Confermata, infatti, l’apertura dell’aeroporto buone notizie arrivano anche dal fronte metropolitana con l’allungamento fino allo scalo. «Abbiamo fatto un incontro con Gesac e con il proprietario per discutere del piano di sviluppo aeroportuale della rete campana e in quella sede ci hanno confermato che la summer 2024 e in particolare la prima decade di luglio vedrà i primi voli dall’aeroporto di Salerno con la pista allungata. Come abbiamo detto è un programma di investimenti ampio, serviranno poi altri diciotto mesi per completare l’infrastruttura ma stiamo arrivando alla conclusione del progetto che, a mio avviso, è quello più importante per la crescita della provincia di Salerno», ha dichiarato il presidente della commissione Trasporti a Palazzo Santa Lucia Luca Cascone. Due opere che camminano di pari passo e che dovranno, almeno sulla carta, garantire un’importante crescita, soprattutto in termini economici, per il territorio della provincia di Salerno. Confermata, dunque, la data d’apertura del Salerno Costa d’Amalfi sul fronte metro i lavori procedono, come da cronoprogramma: «

Anche il cantiere per l’allungamento della metropolitana è avviato, è stato affidato e si stanno definendo alcune questioni legate ovviamente agli espropri e si procederà al prolungamento proprio fino all’aeroporto, uno dei pochi scali in Italia che avrà la metropolitana a non più di cento metri dalla pista», ha infatti aggiunto il presidente Cascone. Va ricordato che ad aggiudicarsi la gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il “Completamento della metropolitana di Salerno: tratta Arechi – Pontecagnano Aeroporto Costa d’Amalfi” il raggruppamento di imprese composto da Eteria Consorzio Stabile Scarl, R.C.M. Costruzioni, Brancaccio Costruzioni e G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie. La gara ha un valore di circa 170 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr. L’intervento consiste nella realizzazione del completamento della metropolitana di Salerno già in esercizio con un tratto di ulteriori 9 km di linea elettrificata in affiancamento alla linea storica Salerno – Battipaglia, e l’attivazione al pubblico servizio di quattro nuove fermate/stazioni.

Il progetto, in particolare, consentirà di potenziare sia i collegamenti con l’ospedale e l’università sia l’accessibilità all’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi, con la creazione di un’offerta integrata ferro-aria tra lo scalo aeroportuale ed i poli urbani di Salerno e Pontecagnano contribuendo, inoltre, allo sviluppo della mobilità sostenibile e al decongestionamento dell’area urbana di Salerno dal traffico veicolare.