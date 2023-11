enzo sica

Ventiquattro anni sono trascorsi da quel giorno, dal lutto struggente per la morte dei quattro tifosi granata che si trovavano nel treno che si incendiò che proveniva da Piacenza, ultima gara del campionato di serie A e che purtroppo sancì la retrocessione in serie B della squadra di calcio granata.

Il Salerno club 2010 di cui è presidente il tifoso storico Salvatore Orilia non ha dimenticato da sempre questa ricorrenza ed anche domani, 2 novembre, alle ore 9,30, presso il mausoleo eretto dal club, nel cimitero di Brignano saranno ricordati i quattro ragazzi scomparsi.

Con il massimo rappresentante del club saranno presenti i soci, le autorità religiose ed anche una delegazione dell’Unione sportiva Salernitana 1919 che è stata vicina alle famiglie degli scomparsi da quando accadde questa tragedia e che ogni anno, il secondo giorno di novembre, è vicina con questi tifosi – soci ai familiari degli scomparsi ai quali non vogliono far mancare il loro affetto per chi era presente su quel treno di ritorno da Piacenza dopo quella infausta retrocessione e soprattutto dopo una tragedia inimmaginabile che si consumò con l’incendio di una carrozza del treno poco prima di entrare in stazione, sotto la galleria Santa Lucia. <Un ricordo che non si cancellerà mai dalla nostra mente – ha detto Salvatore Orilia – con quattro ragazzi tifosi della squadra granata, della nostra Salernitana che, purtroppo, ci lasciarono per quell’incendio sulla carrozza ferroviaria che non diede loro scampo. Siamo vicino ai loro familiari da sempre e penso che tutta la tifoseria granata abbia sempre un pensiero per queste quattro vite spezzate, per ragazzi che avevano seguito la nostra squadra fino a Piacenza per incoraggiare i calciatori sul terreno di gioco in quella che poteva essere una salvezza storica ma che purtroppo non fu raggiunta per la sconfitta>.

E’ probabile che alla cerimonia di stamane, oltre a tanti tifosi che saranno presenti, ci sia anche la presenza di rappresentanti dell’amministrazione civica con il sindaco Enzo Napoli in testa e anche molti componenti della giunta comunale.