La Slc Cgil, Sindacato Lavoratori della Comunicazione, si schiera dalla parte dei lavoratori della Grs Srl (Nexive), portalettere e corrieri operanti sull’area Sele Picentini con sede a Battipaglia. Infatti, la decisione della società Crc Post di internalizzare l’attività di recapito della corrispondenza per Poste Italiane Spa, con l’apertura di una nuova sede, collocata in via Brodolini nel comune di Battipaglia, costerà il lavoro a sette unità.

La società ha infatti comunicato la volontà di assumere solo una parte dei lavoratori della Grs srl e non tutte le risorse attualmente impiegate. La Slc Cgil Salerno insieme ai lavoratori metterà in campo ogni utile azione al fine di salvaguardare tutti i dipendenti della Grs Srl per mantenere i livelli occupazionali attuali.

Pertanto i lavoratori della Grs srl il giorno 2 novembre 2023 dalle ore 08:00 sciopereranno per l’intero turno manifestando fuori della nuova sede in via Brodolini in Battipaglia. Insieme ai lavoratori ci sarà anche la rappresentanza sindacale e la Segretaria Slc Cgil Salerno, Ilaria D’Ambrosio.