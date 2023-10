di Erika Noschese

Doveva essere l’incontro decisivo ma si è concluso con un nulla di fatto l’appuntamento di ieri mattina tra l’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Salerno e le associazioni di categoria in rappresentanza del commercio per lanciare una serie di iniziative in occasione della nuova edizione di Luci d’Artista che prenderà il via il prossimo 24 novembre e andrà avanti fino al mese di gennaio. Ieri mattina, infatti, i commercianti si sono ritrovati presso Palazzo di Città ma non è stato possibile fare sintesi rispetto alle tante iniziative da mettere in campo per dare uno slancio importante ad uno dei settori più in crisi, tra pandemia e guerra. Stando a quanto emerso al termine dell’incontro, l’assessorato guidato da Alessandro Ferrara dovrà fare una serie di valutazioni rispetto alle aree da utilizzare per le attività che dovrebbero, a questo punto, essere decise solo nei prossimi giorni. «È stato un incontro proficuo, le associazioni di categoria devono fare sintesi, trovare riscontro e condivisione rispetto alle proposte avanzate durante questi due incontri – ha dichiarato l’assessore Ferrara – Abbiamo proposto una serie di zone da poter sfruttare ma la valutazione definitiva spetta a loro e attendiamo si possa fare presto sintesi per entrare nel vivo di questo appuntamento con la kermesse natalizia». Nei prossimi giorni dunque dovrebbe esserci un ultimo incontro dopo i primi due che sono stati sollecitati proprio dall’assessorato sulla scia della buona esperienza maturata lo scorso anno. La scorsa settimana il primo incontro durante il quale sono state ascoltate e raccolte le diverse iniziative che le singole associazioni intendono promuovere nel periodo di svolgimento della manifestazione luminosa che porterà in città un cospicuo flusso di visitatori. L’accento è stato posto in particolare sull’esigenza di una proposta qualitativamente elevata, sia sotto l’aspetto organizzativo e strutturale, sia sul piano dell’offerta culturale e spettacolare, sia su quello merceologico, con una attenzione ulteriore alla diversificazione dei prodotti rispetto ai mercatini rionali quotidianamente presenti in città. Altro aspetto significativo sul quale si è concentrato l’incontro è la necessità di individuare aree per la realizzazione di eventi ed iniziative dislocate sull’intero territorio cittadino, al fine di garantire una proposta che coinvolga commercianti e cittadini di tutti i quartieri. E proprio su questo ultimo punto a breve si dovrà sciogliere la riserva per lanciare le iniziative fin dal giorno zero della manifestazione che quest’anno sarà del tutto nuova, grazie anche all’Art Designer scelto dall’amministrazione Napoli sfruttando l’importante contributo economico che ogni anno elargisce la Regione Campania.