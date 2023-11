Pippo Inzaghi dopo la vittoria per 4-0 sulla Samp in Coppa Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa proiettandosi, tra le altre cose, anche alla sfida dell’Arechi con la squadra di Rudi Garcia: “Il Napoli è una squadra forte, importante, una big del nostro campionato. Sarà una partita complicata”.

“Contro la Sampdoria ho avuto ottime risposte dai calciatori che hanno giocato in attacco, per il modulo vedremo. Se contro una big come il Napoli avremo l’atteggiamento giusto potrei proporre il tridente. Dia non ha giocato perché ha avuto un piccolo affaticamento”, ha aggiunto Inzaghi.

Sulla gara con la Sampdoria: “Sono contento per i ragazzi, avevamo bisogno di una vittoria dopo un periodo negativo. Nelle ultime 24 partite la Salernitana ne ha vinte 4. Non voglio alibi, ma questo 4-0 ci fa ben sperare per il futuro e chi ha giocato meno ha dato risposte. Ho l’imbarazzo della scelta e questo per me è importante. Arriviamo al derby nel modo giusto”.