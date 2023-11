Tutto facile per la Salernitana, pur con molti titolari a riposo. La rete di Ikwuemesi e Cabral e la doppietta di Tchaouna piegano la Samp 4-0 e consentono a Pippo Inzaghi di sfidare una delle sue ex squadre, la Juventus, agli ottavi. Per Pirlo altra delusione dopo l’avvio molto complicato di stagione in B.

LA PARTITA

Subito una chance per la squadra di Inzaghi: passaggio all’indietro intercettato da Botheim sul quale salva in scivolata Ghilardi mettendo in angolo. Al 14′ è la Samp a sfiorare il vantaggio con Costil costretto alla parata di piede su De Luca. Granata avanti a 28′: Ikwuemesi riceve palla in area, si gira e la sua conclusione viene smorzata da Gonzalez e beffa Ravaglia. E’ poi Botheim a sfiorare il raddoppio col portiere blucerchiato che chiude in angolo sul primo palo. Sul corner è ancora Botheim ad avere la palla del 2-0 con Ravaglia che esce a vuoto ma il colpo di testa del norvegese esce a lato.

Al 40′ è Tchaouna a non sfruttare una buona palla tirando malamente su Ravaglia. Tchaouna va a segno ma Ikwuemesi era partito in fuorigioco. Passa un minuto e la scena si ripete, stavolta però non c’è offside e la splendida conclusione del 20enne francese s’infila a fil di palo. Il primo brivido della ripresa è un tiro alto di Ricci dal limite al 58′ con la Samp che cresce.

Al 64′ si rivede Simy, al debutto stagionale con i granata. Tre minuti dopo arriva il tris, con una volata iniziata e conclusa da Tchaouna che firma così una doppietta. Nel finale il ritorno in campo dopo oltre un anno di Andrea Conti, l’ex rossonero ora al Doria. C’è ancora tempo per il 4° gol granata, firmato da Cabral.

Tabellino

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Bronn, Gyomber, Pirola (32′ st Mazzocchi), Bradaric; Legowski, Bohinen, Maggiore (35′ st Martegani); Tchaouna (32′ st Kastanos), Botheim (19′ st Cabral), Ikwuemesi (19′ st Simy). A disposizione: Ochoa, Fiorillo, Sambia, Lovato, Coulibaly, Candreva, Sfait, Stewart. Alenatorel: Inzaghi.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Depaoli (35′ st Conti), Ghilardi (35′ st Buyla), Gonzalez, Giordano; Girelli, Ricci, Panada (35′ st Panada); Askildsen, La Gumina (19′ st Delle Monache); De Luca. A disposizione: Stankovic, Tantalocchi, Vieira, Esposito, Verre, Borini, Yepes, Langella. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo – assistenti: Del Giovane-Massara. IV uomo: Bonacina. Var: Mazzoleni / Avar: Meraviglia.

RETI: 28′ pt Ikwuemesi (Sal), 46′ pt, 22′ st Tchaouna (Sal), 42′ st Cabral (Sal)

NOTE. Ammoniti: Giordano (Sam), Depaoli (Sam), Ghilardi (Sam). Angoli: 4-6.