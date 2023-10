Il settore ospiti dello stadio Arechi di SALERNO sabato resterà aperto per il derby Salernitana-Napoli, in programma alle 15. Le autorità di pubblica sicurezza hanno infatti deciso che i biglietti di Curva Nord saranno in vendita dalle 14 di domani, martedì 31 ottobre (al costo di 45 euro), e l’acquisto sarà consentito esclusivamente ai residenti fuori regione Campania, purché sottoscrittori della fidelity del Napoli. Dalle 14 di domani, inoltre, partirà la vendita libera per i settori dei tifosi salernitani. Inizialmente la prevendita era stata riservata soltanto ai possessori di tessera del tifoso della Salernitana. Un requisito che è stato revocato. Resta in vigore, invece, il divieto di acquisto per i residenti nelle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento.