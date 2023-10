Era attesa la dichiarazione di Roberto Antonio Mutalipassi sul rigetto del ricorso presentato al Consiglio di Stato in merito alla sentenza della sezione staccata di Salerno del Tribunale Amministrativo Regionale.

Parole che sono state affidate ad una nota e ai social nella tarda serata di sabato che iniziano con un piccolo excursus sui recenti accadimenti: «il presidente del Consiglio di Stato (sezione seconda) ha rigettato la richiesta di sospensiva, rinviando all’udienza cautelare collegiale del 14 novembre – scrive – allo stato attuale quindi il ricorso, che era stato proposto rispetto al dispositivo in attesa delle motivazioni, non è stato rigettato nel merito. Attendiamo di leggere le motivazioni della sentenza del TAR di Salerno al fine di comprendere le ragioni del parziale accoglimento del ricorso per fare effettiva chiarezza se ci sarà un ritorno al voto in una o più sezioni. Ci tengo a precisare che, pur continuando ad avvalerci di tutti gli strumenti legali che il nostro ordinamento giuridico ci consente, il sottoscritto, insieme all’intera coalizione, non ha nessun timore di affrontare eventualmente il ritorno al voto».

C’è poi spazio per uno scatto di orgoglio: «E mi fa sorridere leggere che io sia attaccato alla poltrona. Niente di più falso! Sono sereno, ho profuso, insieme alla mia squadra, con entusiasmo ed energia, tutti gli sforzi possibili per amministrare con amore e passione la nostra bellissima città nell’esclusivo interesse della collettività. Sono pronto – conclude – ad affrontare qualsiasi scenario si configurerà, certo che il lavoro fatto in questi 16 mesi di mandato verrà premiato dai concittadini».

Nel frattempo, in città c’è molta attesa per le decisioni della Prefettura di Salerno che già nella giornata di oggi potrebbe decidere il nome del commissario. Sarà quest’ultimo a traghettare il comune fino alle elezioni o in ogni caso fino a quando il Tar pubblicherà le motivazioni di quanto deciso giovedì scorso. In ogni caso, nonostante la situazione sia tutt’altro che semplice, Roberto Antonio Mutalipassi continua a pubblicare sulla sua pagina politica, quella in cui compare con la fascia da sindaco e quella la cui descrizione è abbastanza palese, notizie riguardanti l’ente. Nel tardo pomeriggio di ieri, una domenica di fine ottobre, annuncia il via alla manutenzione dei valloni che è iniziata già da qualche giorno. Mutalipassi, dunque, non brilla per tempismo ed è lui stesso ad ammetterlo.

Tali lavori, come annunciato durante l’ultimo consiglio comunale, sono portati avanti dalla Regione Campania che dopo lunghi anni si è accorta di avere la responsabilità su determinate aree. Insomma, tirando le somme, solo l’intervento di un’istituzione come la Prefettura potrà fare finalmente chiarezza sulla situazione agropolese. Già nella giornata di oggi, si potrà sapere di più.