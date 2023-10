Di Marco Visconti

“A pochi giorni dalla ricorrenza di tutti i fedeli defunti, il giorno 2 novembre, il cimitero di Pagani versa in condizioni pessime”, a dichiararlo è l’attivista Enzo Giorgio, il quale è stato ieri al cimitero a fare un sopralluogo. Continua Giorgio, “Sporcizia, incuria, edifici fatiscenti, aspetti questi che caratterizzano il cimitero.

C’è presenza di terreno in alcuni locali dell’edificio, rifiuti per alcuni viali del cimitero, di recente è stata registrata la presenza di calcinacci sul piano rialzato di una struttura cimiteriale, inoltre alcuni loculi sono in uno stato fatiscente. Ho parlato con alcuni cittadini i quali si lamentano dell’inoperosità dell’amministrazione” conclude Giorgio.

Spiega poi il consigliere di minoranza Fabio Petrelli, “è un luogo di preghiera, faccio mie le rivendicazioni fatte dall’attivista Enzo Giorgio e invito l’amministrazione a prendere i dovuti provvedimenti a essere celere nel ripristinare lo stato dei luoghi nel rimuovere i pericoli per la caduta dei calcinacci e a migliorare la pulizia”.

Spiega l’ex consigliere comunale Vincenzo Calce, “sono anni oramai che il cimitero di Pagani versa in totale abbandono, il degrado è sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi tre anni, si è avvertito un peggioramento sotto tutti gli aspetti”. Continua Calce, “più volte ho rilevato inefficienze e mala gestione. I defunti e i loro familiari non meritano di ritrovarsi in questa situazione, è un comportamento irresponsabile e irrispettoso”.