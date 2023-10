Candiderebbe Vincenzo DeLuca se ci fosse la possibilita’ di un terzo mandato in Regione Campania? “Il terzo mandato in questo momento non e’ previsto dalla legge”. Cosi’ la segertaria del Pd Elly Schlein a ‘Che tempo che fa’. DeLuca “e’ stato eletto con il Pd nel 1993 quando io avevo otto anni”, ha ricordato, invece che il libro ‘Nonostante il Pd’ “sarebbe stato meglio un titolo come ‘Grazie al Pd'”.