“Salerno merita rispetto”: poche parole ma piene di significato e valore sono comparse su uno striscione affisso sulla massicciata del sottopasso ferroviario di Via Pietro del Pezzo a Torrione. I tifosi granata hanno voluto rimarcare così il proprio pensiero dopo l’inizio di campionato disastroso della squadra granata: appena 4 punti frutto di altrettanti pareggi in 10 gare. Poi solo sconfitte e ultimo posto in classifica. Un avvio così brutto non lo avevano vissuto nemmeno i predecessori Castori e Colantuono al primo anno di massima serie concluso con la miracolosa salvezza firmata Davide Nicola.