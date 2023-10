di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana (nella foto di Gambardella) è ultima in classifica. A sancirlo è stata la rimonta pazzesca del Cagliari contro il Frosinone passato dalla sconfitta alla vittoria grazie alla doppietta di Pavoletti dopo il 90’. Un successo, quello dei sardi, che condanna la squadra di Inzaghi ad una posizione che non occupava dall’aprile del 2022. In quel mese magico si concretizzò, grazie alle vittorie in serie contro Sampdoria, Udinese (nel recupero) e Fiorentina la rimonta decisiva che gettò le basi per la clamorosa salvezza della squadra all’epoca allenata da Davide Nicola. La Salernitana lasciò l’ultima piazza per non occuparla più per un anno e mezzo, ovvero fino a ieri pomeriggio dopo il ko di Genova e l’incredibile affermazione del Cagliari, ironia della sorte proprio la compagine che all’epoca fu beffata sul filo di lana dai granata in chiave salvezza. Per Dia e compagni c’è il tempo per rimediare ma bisognerà rimboccarsi le maniche visto che ora il cammino sarà a dir poco in salita.

LA COPPA ITALIA, POI IL DERBY La prossima gara, che chiuderà il mese di ottobre, sarà il match di Coppa Italia contro la Sampdoria all’Arechi in programma domani pomeriggio alle ore 18 che metterà in palio l’accesso alla fase successiva della competizione tricolore. Dopo questa gara per la Salernitana inizieranno gli esami di maturità. Si comincerà con il derby dell’Arechi contro i campioni d’Italia del Napoli il prossimo 4 novembre alle ore 15. Inutile sottolineare la difficoltà del match ed i tanti temi, calcistici e non, che l’accompagneranno. Il 10 novembre altro match durissimo a Reggio Emilia contro il Sassuolo, squadra che vive di alti e bassi ma che ha sconfitto Inter e Juventus e che naviga in zona Europa. Poi la serie A osserverà ancora una sosta che servirà a ricaricare le batterie prima di un’altra partita dal coefficiente di difficoltà altissimo. A Salerno infatti arriverà la Lazio degli ex Lotito e Fabiani, compagine che è rientrata nel gruppo di testa dopo aver vissuto un periodo difficile.

CON LA SAMP LE SECONDE LINEE In un clima mesto per l’ennesima giornata negativa di campionato andata in archivio, la Salernitana si è ritrovata in vista della gara contro la Sampdoria di domani. Ieri il gruppo ha ripreso la preparazione al Mary Rosy, con Filippo Inzaghi che quasi certamente punterà per il match di Coppa sulle seconde linee. In porta contro i blucerchiati ci sarà Costil, mentre in difesa quasi certamente toccherà a Bronn, Sambia, Daniliuc e Gyomber. A centrocampo in rampa di lancio ci saranno Legowski, Martegani e Bohinen, mentre in attacco dovrebbero giocare Ikwuemesi, Tchaouna e Stewart. Simy potrebbe andare in panchina. Insomma, il turn over domani sera sarà ampio.

DIFESA DECIMATA Il derby contro il Napoli è a dir poco vitale e il tecnico non vuole rischiare di perdere altri elementi importanti visto che dovrà fare a meno già di un titolare. Gyomber infatti, dopo il cartellino giallo di venerdì a Genova, salterà la sfida contro i campioni d’Italia per squalifica. Sarà quasi certamente assente anche Matteo Lovato, infortunatosi a Marassi e le cui condizioni dovranno essere verificate con ulteriori esami diagnostici. Da valutare anche Federico Fazio, che ha saltato la trasferta di Genova per un risentimento muscolare. Insomma, contro il Napoli la difesa sarà tutta da inventare, con i soli Daniliuc e Pirola, ad oggi, unici abili ed arruolabili.