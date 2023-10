Prima sconfitta per Inzaghi, sesta sconfitta, ancora nessuna vittoria. La Salernitana ha raccolto solo 4 punti nelle prime 10 giornate di campionato: il proprio peggior risultato di sempre a questo punto della competizione. Sono ben sei i punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Prosegue ancora il tabù trasferta: i granata non vincono lontano dall’Arechi dallo scorso 27 gennaio a Lecce. In tutto sono quattordici, quindi, le gare della Salernitana senza vittoria in trasferta, con un bilancio di sette pareggi e sette sconfitte mentre lontano dall’Arechi sono undici le partite con almeno una rete al passivo. L’ultimo clean sheet fuori casa risale al match contro la Sampdoria dello scorso 5 marzo. Sono in tutto, allargando la statistica anche alla scorsa stagione, undici partite senza vittoria della Salernitana che non conquista i tre punti dal 27 maggio scorso contro l’Udinese all’Arechi: eguagliato il proprio primato negativo nella competizione (come tra gennaio e aprile 2022). La Salernitana è la 23^ squadra a non essere riuscita a vincere alcuna delle prime 10 partite stagionali in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): solo tre squadre in precedenza hanno evitato la retrocessione a fine stagione (Cagliari 2005/06, Reggina 2007/08 e Crotone 2016/17). Il record negativo della storia della Salernitana è relativo alla stagione 55/57, quando in Serie B i granata colsero la prima vittoria stagionale alla 14^ giornata. Oltre ad aver subito ancora una volta un gol, la Salernitana per la quarta trasferta consecutiva non ha trovato la via della rete. L’ultimo gol in edizione da viaggio è quello di Candreva contro la Roma alla prima giornata: poi ben 401 minuti di digiuno. Inoltre, la Salernitana ha perso quattro trasferte di fila senza segnare nel massimo campionato per la terza volta dopo il 1948 e il 1998. La Salernitana non ha segnato in nove occasioni su 10 prima dell’intervallo, più di ogni altra squadra. Le gare consecutive con almeno una rete al passivo sono tredici. Da inizio 2023, nessuna squadra conta più partite con almeno una rete subita in Serie A: ben 28 ed estendendo il dato ai cinque maggiori campionati europei, solo l’Almeria (29) ne conta di più. Inoltre, sempre tra Serie A, B, e C, i campani subiscono gol da 14 gare di fila in casa del Grifone (27 in totale, 2.1 di media a match) e non tengono la porta inviolata dal marzo 1953 (0-0 in Serie B). Interrotta anche la tradizione positiva con le squadre liguri dopo sette partite (3V, 4N). Il bilancio dei precedenti tra le due squadre è di dieci vittorie dei padroni di casa, sei pareggi e tre successi dei granata, l’ultimo dei quali nel 2003/04.