Vincenzo DeLuca torna a criticare il Pd e lancia l’allarme: siamo avviati verso la strada del suicidio politico. Ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, su Retequattro, il presidente campano sottolinea come si sia “rischiato la rottura col mondo cattolico”. Non solo, bene i diritti, ma “se vuoi governare l’Italia devi riempire i vuoti programmatici: sicurezza, giustizia (con una riforma profonda), la palude burocratica, le imprese, il sud. Un partito che si candida a governare deve darsi un programma in grado di parlare alla maggioranza del popolo italiano. Oggi parlano una lingua morta”. Per quanto riguarda il governo e la manovra, DeLuca invece ribadisce: “gli spazi erano estremamente limitati: grandi fantasie non sono consentite a nessuno. Ma era proprio necessario inondare l’Italia di promesse che si sapeva che non si potevano mantenere?”.