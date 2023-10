Per Matteo Renzi il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, “è un aspirante riformatore”. Così il segretario di Italia Viva ha risposto ironicamente ai giornalisti che gli chiedevano se avesse letto il libro del governatore della Campania. E alla domanda ‘tifa per De Luca o per la segreteria del Pd Elly Schlein’ ha laconicamente risposto: “De Luca lo conosco da una vita”. Poi parlando ai militanti del partito, con riferimento alle prossime europee, ha detto che sarebbe “un grande risultato portare un campano a Bruxelles, lo meritate”. “Io so che le prossime Regionali in Campania le vincera’ la coalizione in cui fara’ la differenza Italia Viva”.”Il Governo deve smettere di vedere i fantasmi”. Lo dice il leader di Iv, Matteo Renzi, arrivando a Napoli per la tappa del tour ‘Volare Alto’. “La presidente del Consiglio non sara’ mai attaccata da noi sulle questioni di famiglia, come invece FdI ha fatto per una vita nei nostri confronti – prosegue – la nostra presidente del Consiglio deve smettere di fare la vittima e iniziare a fare la premier, cioe’ ad abbassare le tasse e a risolvere i problemi degli italiani, altrimenti il rischio e’ quello di avere sempre di piu’ il ceto medio che diventa sempre piu’ povero”. “Io parlo delle cose concrete. Le famiglie non riescono piu’ ad arrivare alla fine del mese, l’obiettivo di Italia Viva e’ cercare di contrastare il caro vita”. Lo dice il leader di Iv, Matteo Renzi, rispondendo a Napoli a una domanda dei giornalisti, che gli chiedono di commentare le parole di Carlo Calenda all’assemblea di Azione a Roma. “Oggi noi abbiamo una Manvora del governo Meloni che aumenta le tasse alle famiglie – argomenta – la manovra aumenta l’Iva sui pannolini, sugli assorbenti, sui passeggini, sul latte in polvere e aumenta la cedolare sugli affitti. E’ un aumento di tasse incredibile e indiscriminato. Quando abbiamo governato noi abbiamo aumentato i salari con gli 80 euro e non solo, questi stanno aumentando le tasse”.”Io ho fatto il sindaco e, secondo me, due mandati sono sufficienti per chi fa il sindaco in una citta’ grande. Si puo’ discutere magari in comuni piu’ piccoli. Pero’ questa e’ la mia valutazione e non so che cosa fara’ il governo: mi sembra che questo governo chiacchieri tanto e non produca risultati, per cui se stanno ad aspettare che il governo faccia qualche riforma, i nostri sindaci stanno fermi”. Lo ha detto il presidente di Italia Viva, Matteo Renzi, a Bari,