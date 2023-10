All’unanimità dei presenti, l’assemblea della Camera penale di Nocera Inferiore, riunitasi ieri, venerdì 27 ottobre, ha proclamato una nuova, lunghissima astensione dalle udienze penali per i giorni 10-11-13-14-15-16-17 novembre.

Il nulla di fatto per il ripristino degli spazi che prima erano stati destinati alla Camera Penale, per quelli da adibire a presidio locale UEPE, nonché a sala TIAP – quella necessaria a visionare i fascicoli penali –e, più in generale lo stato manutentivo delle aule d’udienza, nonché gli spazi destinati alla Sezione penale, che continuano a versare in uno stato di precaria manutenzione sono i tra i primi argomenti trattati dall’adunanza degli avvocati, nonché posti a base della protesta.

“Alcuna risposta ci è pervenuta in termini di risoluzione dei problemi già segnalati – ha dichiarato il Presidente Nobile Viviano – andremo quindi avanti con le astensioni finchè la situazione in cui versa il tribunale nocerino non avrà la giusta attenzione”.

Ma le problematiche denunciate dagli avvocati penalisti non riguardano solo la struttura del tribunale ed i suoi spazi: oggetto della deliberata astensione anche la sistematica violazione del protocollo di regolamentazione delle udienze penali. Un numero di processi eccessivo e orari di trattazione che vanno ben oltre le 15.30 fissate dal protocollo pregiudicano la qualità del lavoro che tutti gli operatori del settore sono chiamati a svolgere.

Nel corso della medesima assemblea, inoltre, si è provveduto a rieleggere il consiglio direttivo ed il presidente della Camera penale per il prossimo biennio: riconfermato il direttivo uscente con l’avv. Nobile Viviano alla Presidenza, l’avv. Giovanni Ferrentino nel ruolo di Segretario, l’avv. Giovanna Fasanino tesoriere, gli avvocati Giacomo Morrone, Marco Senatore, Mario Gallo e Pietro Pasquali componenti del direttivo. Nominati anche i primi due membri del collegio dei probi viri, gli avvocati Sabatino Romano e Antonio Fasolino.