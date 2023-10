Prenderanno il via a novembre i lavori di ripascimento del secondo lotto del litorale cittadino, una parte consistente dell’intero progetto di riqualificazione ampiamente presentato in passato. Ad annunciarlo l’assessore ai Lavori Pubblici Michele Brigante chiarendo che si tratta dell’area tra Pastena e la foce Irno. Si tratta di un intervento «di messa in sicurezza in prospettiva alla riqualificazione urbana per le opere a terra – ha chiarito l’assessore Brigante – Ci sono state delle modiche al progetto del secondo lotto con il Boulevard che sta per nascere». Interventi che prenderanno il via il prossimo 3 novembre verosimilmente con il cantiere già pronto ma la necessità di prevedere una verifica sulla mobilità perché, ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici – ci sarà da fare qualche sacrificio sul traffico, ci sono i mezzi che dovranno entrare ed uscire dal cantiere. È stato molto complicato anche solo individuare il punto in cui far nascere il cantiere». Brigante ha annunciato poi che per questo inverno i lavori riguarderanno quelle a mare, con le prime parti a terra che saranno realizzate la prossima primavera.«Parliamo di un intervento abbastanza lungo perché va da Pastena fino alla foce dell’Irno, non finirà tutto per la prossima estate ma una parte consistente sarà terminato e sarà comunque possibile godersi il mare nel tratto interessato dai lavori». er.no