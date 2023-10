Nocera Inferiore. A distanza di oltre 16 mesi in seguito alle dimissioni irrevocabili di Sergio Antonio Robustella (avvenute a maggio del 2022) e dovute alle carenze di organico e disservizi nel locale palazzo di giustizia, da mercoledì su decisione del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, il giudice Massimo Sergio Palumbo è stato nominato nuovo presidente del Tribunale di Nocera Inferiore. Nato ad Oliveto Citra nel 1957, ha trascorso la sua vita e la sua professione a Salerno. Nominato giudice nel 1981, è stato istruttore a Biella dal 1983. Nel 1986 è tornato a Salerno e ci è rimasto ricoprendo vari incarichi: sezione civile e penale del Tribunale, consigliere della Corte di Appello, presidente della sezione del Riesame e delle misure di prevenzione del Tribunale del capoluogo, presidente della Corte di Assise, presidente della sezione di Corte di Assise di Appello. L’insediamento a Nocera Inferiore potrebbe avvenire entro metà dicembre. Toccherà a lui (dopo il facente funzioni Vito Colucci) reggere le sorti del tribunale nocerino ancora con carenza di organico e con disservizi che appena qualche settimana fa hanno portato gli avvocati penalisti all’astensione per sette giorni La nomina è stata accolta con entusiasmo dalla classa forense nocerina come si evince dalle parole della sindaca di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo che anche avvocato. “Come legale del Foro di Nocera Inferiore e sindaca di San Marzano sul Sarno sono lieta di congratularmi con il giudice Massimo Sergio Palumbo per la sua nomina a presidente del Tribunale nocerino. La sua competenza e dedizione al servizio pubblico sono ben note, e sono certa che porterà la sua saggezza e il suo impegno per garantire una giustizia equa e tempestiva nella comunità dell’Agro nocerino sarnese”.