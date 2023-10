“Altra misura folle del Governo, che decide di decurtare nella Manovra di Bilancio l’indennità di malattia del personale marittimo, portandola dal 75% al 60%”. Lo ha dichiarato in una nota l’on. Piero De Luca commentando le manovre del governo nazionale e che ha poi aggiunto: “Si tratta dell’articolo 33, che prevede un taglio dell’indennità di malattia dei marittimi e modifiche alle modalità di calcolo della retribuzione media. La modifica dell’indennità di malattia al ribasso crea gravi danni ai lavoratori del settore e rischierebbe addirittura di indurre ad una rinuncia alle cure da parte degli stessi perché verrebbero meno le condizioni economiche per assentarsi dal lavoro. Il settore dei lavoratori marittimi è già in grave crisi a causa della mancanza di personale e della difficoltà nel reperire ulteriori unità lavorative. Con l’approvazione di questa misura il settore diventerà ancora meno attrattivo perdendo sempre più forza e competitività. Insomma, una norma che va assolutamente cancellata dalla Manovra e su cui faremo battaglia in Parlamento per evitare che venga perpetrata un’altra ingiustizia ai danni dei lavoratori italiani”.