Il Pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno è stato al centro dell’inchiesta, realizzata dalla giornalista Sara Giudice, e trasmesso nell’ambito del programma “Piazza Pulita“, condotto da Corrado Formigli,ieri sera sull’emittente La7.

E’ stata documentata, con l’ausilio anche della testimonianza di un operatore sanitario del nosocomio di via San Leonardo, una situazione sconvolgente con pazienti abbandonati per ore, alcuni addirittura legati al letto con le traverse.

Come dimostrano anche i fotogrammi ripresi dalle immagini andate in onda, ci sono pazienti (tra cui anche malati oncologici) legati ai lettini senza ricevere alcuna assistenza, altri che scappano via in mutande o con il catetere ancora attaccato perché esasperati dal caos che regna nel pronto soccorso.

Precarie anche le condizioni in cui sono costretti a lavorare i dipendenti del pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.