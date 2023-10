Nella serata di ieri, a Salerno, il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Michele Albanese ha ricevuto un importante attestato dal Rotary Club Salerno Est.

Il Presidente Camillo De Felice ha consegnato ed apposto sul petto del Direttore Albanese il simbolo di socio onorario del Club Salernitano.

Durante la conviviale, per l’occasione organizzata, si è approfonditamente discusso di “Economia ed Economie Territoriali”, argomento di grande attualità con illustri relatori tra cui, oltre al Direttore Albanese, Genè Andria, Giovanni Maio e Eduardo Ventura. I lavori sono stati aperti dal Presidente De Felice, dal Segretario Antonio Vairo e dall’Avv. Antonio Calabrese che ha introdotto e presentato il relatore e il tema della serata. È stato un appuntamento di analisi e condivisione sull’economia del territorio in un momento molto delicato e particolare per le famiglie e le imprese, anche per il ruolo che rivestono le banche in questo contesto, come affermato dal Direttore Generale Michele Albanese, il quale nel raccontare le dinamiche che hanno condotto la Banca Monte Pruno a raggiungere livelli così alti, ha tratteggiato il delicato compito che svolgono le BCC in questo mercato, fatto sempre più di regole, senza considerare le specificità, i territori ed il ruolo delle banche locali nella comunità. Ritornando al prestigioso riconoscimento del Rotary, molto sentite le motivazioni che hanno condotto il Club a questa scelta, in quanto, viene nominato socio onorario chi si distingue per azioni meritorie nel perseguimento degli ideali Rotariani con impegno e partecipazione. Tutti elementi ampiamente riconosciuti al Direttore Generale Michele Albanese.