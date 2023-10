Carnico CRD Spa, azienda leader nel settore logistica e trasporti, ha ricevuto il “Premio Capitale Umano” nell’ambito della IV edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, tenutasi a Salerno presso il Teatro Augusteo. Il riconoscimento, conferito in collaborazione con Confindustria Campania, è stato assegnato a Carnico con la seguente motivazione: “per l’impegno nello sviluppo delle competenze per la transizione ecologica, che sta contribuendo in modo significativo all’innovazione delle imprese, e per l’attenzione al welfare aziendale e alla valorizzazione del capitale umano. L’azienda ha dimostrato una visione lungimirante nel preparare il team ad affrontare le sfide ambientali del nostro tempo”. Il premio, consegnato dalla nota speaker radiofonica, conduttrice e ospite televisiva Anna Pettinelli al CEO di Carnico CRD Spa Nicola Cardillo, attesta la volontà aziendale di potenziare l’organizzazione con una struttura in linea con i trend di crescita e al passo con i tempi, e il rinnovato impegno per il green, con sempre più veicoli elettrici nella nostra flotta, l’impegno costante nella riduzione delle emissioni di CO2 e il monitoraggio dei fattori ESG. A questi si aggiunge la crescente attenzione alla tutela dei lavoratori in un contesto che cambia molto rapidamente, con l’implementazione di ulteriori strumenti previsti dalla legge a vantaggio degli operatori della filiera, in un’ottica di maggiore responsabilizzazione aziendale e per salvaguardare salute e sicurezza nella più totale trasparenza. Infine, l’impegno nel sociale, che vede Carnico CRD Spa attivare e supportare iniziative solidali, per la promozione dei valori dello sport e dell’inclusione, su tutto il territorio nazionale. “Ringrazio Confindustria Campania e gli organizzatori della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, una delle manifestazioni più importanti nel Mezzogiorno e in Italia per agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro e per far emergere le buone pratiche sul tema, di aver valutato positivamente le azioni da noi intraprese relativamente alla valorizzazione del capitale umano – ha sottolineato il CEO di Carnico CRD Spa Nicola Cardillo – Stiamo profondendo grandi sforzi nella promozione di una cultura della sostenibilità non soltanto in un’ottica ambientale con una flotta sempre più green, ma soprattutto in ambito lavorativo con un’attenzione alle risorse e alle loro esigenze. Si rende necessario un cambio culturale funzionale all’evoluzione del settore della logistica e dei trasporti, che metta al centro le persone”.

red.cro