di Erika Noschese

Sarà un Natale all’insegna del turismo per la città di Salerno. A dicembre, infatti, alla stazione Marittima arriveranno nuove navi da crociera e gli arrivi, in particolar modo, sono previsti il prossimo 10, 17, 24 e 30. Ad anticiparlo Orazio De Nigris, amministratore delegato della Salerno Stazione Marittima Spa.

De Nigris, la stagione estiva è giunta al termine ma è stata un’occasione importante per la città di Salerno con tante navi da crociera giunte qui alla stazione Marittima…

«Sicuramente, è stata una stagione importante ma è solo l’inizio di un percorso intrapreso ormai 25 anni fa e che sta cominciando a dare i suoi frutti. Quest’anno la stagione, come ho avuto modo di dire al Ttg di Rimini, si è prolungata, non avremo tempi morti. Avremo anche a dicembre delle crociere e precisamente il 10, 17, 24 e 30 dicembre, sarà un anno pieno di approdi e di tanta gente che arriva a Salerno, lasciando sul nostro territorio cifre importanti».

Quest’anno è stato possibile prevedere l’arrivo di più navi da crociera in contemporanea ma l’obiettivo è incrementare ulteriormente questo numero…

«Questo è solo l’inizio, il giusto riconoscimento per un lavoro che parte da lontano e che, assicuro, nei prossimi anni avrà molti più risultati».

Nota dolente che caratterizza la stazione Marittima alcuni interventi da fare. L’autorità portuale ha evidenziato delle criticità…

«Questo è stato inserito nel bando di gara. L’autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale è al corrente di queste problematiche tanto che sono state inserite nel bando di gara e il prossimo aggiudicatario dovrà provvedere a queste soluzioni».

Speciale accoglienza per i turisti che arrivano a Salerno grazie ad una nuova iniziativa avviata dall’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale con “Salerno that’s Amore”…

«Noi siamo la cartolina d’ingresso per il nostro territorio, ci teniamo sempre a fare bella figura mostrando quelle che sono le tipicità del nostro territorio. Non le nego che il saluto alla nave con musica, balli, coriandoli sta riscontrando un enorme successo con feedback positivi da ogni parte del mondo».