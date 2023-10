di Marco Visconti

Grande serata musicale quella di ieri presso Villa Matarazzo. Cilentomania e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e da Scabec hanno organizzato questo suggestivo progetto che prende il nome di “Arena in Villa”. L’ Orchestra Ruah , diretta dal talentuoso Maestro Luca Gaeta, ha incantato il pubblico ieri sera alle ore 21 con la sua straordinaria performance musicale. La musica ha riempito l’aria e i cuori, regalando emozioni indimenticabili. Sabato 28 alle ore 11 ci sarà il prossimo appuntamento con “Arena in Villa”. Ad arricchire la serata ci sarà il talk “Sala d’Attesa”, condotto da Ettore De Lorenzo, giornalista Rai. Sarà un’opportunità unica per approfondire interessanti tematiche.