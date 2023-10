Problematiche connesse ad eventuali modifiche nella articolazione delle partite e dei relativi orari a ridosso dei match che si riflettono negativamente sulle tifoserie e sull’organizzazione delle trasferte, con notevole aggravio di costi in caso di disdette; disponibilità della Federazione a fornire il proprio supporto all’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive dove a volte vengono assunte decisioni che fanno trapelare forse una poca conoscenza delle dinamiche vere che ruotano attorno al mondo della tifoseria.

Sono alcune delle problematiche che la Fissc, Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio, ha presentato al Ministro dello Sport Andrea Abodi nel corso di un incontro tenutosi nei giorni scorsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in presenza dell’Onorevole Giuseppe Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati. La delegazione delle Federazione, composta dai Vicepresidenti Avv.Massimo Gennatiempo e Gerardo D’Aprile, da Valentina Ferozzi per la Segreteria nazionale, da Eleonora Mucciarelli Responsabile Eventi e da David Belli Area Comunicazione ha evidenziato durante l’incontro le problematiche che vivono i tifosi ogni domenica. Sono state affrontate tra cui il tema del caro biglietti rappresentando al Ministro Abodi l’esigenza di individuare un tetto massimo per garantire ai tifosi dei costi sostenibili, a maggior ragione se gli stessi sono accompagnati dalle famiglie; problematiche connesse ad eventuali modifiche nella articolazione delle partite e dei relativi orari a ridosso dei match che si riflettono negativamente sulle tifoserie e sull’organizzazione delle trasferte, con notevole aggravio di costi in caso di disdette; la disponibilità della Federazione a fornire il proprio supporto all’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive dove a volte vengono assunte decisioni che fanno trapelare forse una poca conoscenza delle dinamiche vere che ruotano attorno al mondo della tifoseria. La Federazione, mossa prevalentemente dalla passione a 360 gradi per il calcio, chiede di poter interloquire e partecipare nella veste di uditore alle riunioni dell’Osservatorio; la creazione di una divisione Fissc in rosa come conseguenza alla diffusione del calcio femminile; le iniziative portate avanti dagli affiliati con i diversamente abili e la futura presentazione di progetti per i diversamente abili dopo aver raccolto dati e informazioni sul tema anche a livello europeo; le problematiche connesse all’accesso dei tifosi allo stadio nella fase di prefiltraggio; le iniziative intraprese con altre istituzioni anche a livello internazionale, da ultimo l’incontro di un delegato Fissc con la FA Thailand per instaurare rapporti di collaborazione mirati ad uno scambio conoscitivo delle rispettive realtà e alla creazione di una Federazione dei tifosi simile alla Fissc ; la creazione di un servizio legale a disposizione dei tifosi colpiti da provvedimenti come ad esempio Daspo, solo se trattasi di giusta causa e non daspo inerenti colpe gravi come guerriglie; le difficoltà di comunicazione tra tifoserie e slo e in alcuni casi Slo che non svolgono a pieno le funzioni per cui la figura è stata costituita, che si ripercuotono sulla buona organizzazione delle trasferte; a questo proposito la Federazione si è riservata di presentare un progetto alle istituzioni dopo aver raccolto indicazioni utili sulla figura dello Slo anche a livello europeo, per contestualizzare poi l’esperienza nella realtà italiana laddove possibile. Dopo aver esposto i punti salienti del programma della Federazione, e le istanze di cui la stessa si sta facendo e si farà portavoce, i servizi e le iniziative che si stanno portando avanti, il Vicepresidente ha invitato il Ministro Abodi all’evento di scambio di auguri natalizi che si terrà a dicembre a Roma.

Al termine dell’incontro il Ministro Andrea Abodi ha fornito un riscontro positivo proponendo di farsi promotore di un passaggio con il Ministro Piantedosi per quanto concerne l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive e con il Presidente Gravina per quanto riguarda la Figc. “È stato un incontro particolarmente proficuo quello di questa mattina con il ministro dello sport che ringrazio per la disponibilità e la pronta risposta alle richieste della federazione, è importante, soprattutto in questo momento, coinvolgere i tifosi e renderli parte attiva di un processo culturale che non può non interessare anche lo sport”, ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli al termine dell’incontro. “È stato un incontro utile finalizzato a stabilire un raccordo tra i sostenitori dei principali clubs italiani e la massima istituzione del paese.

La nostra Federazione si propone come interlocutore affidabile per il Ministro, la Federazione, la Lega e le istituzionali locali – ha dichiarato l’avvocato Gennatiempo – Siamo molto soddisfatti della disponibilità del Ministro per lo Sport con il quale intendiamo consolidare un rapporto di proficua collaboratore. Sui temi proposti, dalla sicurezza degli impianti ai servizi offerti, dalla pianificazione delle trasferte al caro biglietti, dal rapporto con le società agli spazi per i diversamente abili, il Ministro ha garantito il massimo impegno. Su mia proposta infine, si è concordato un incontro successivo che si terrà in occasione delle festività natalizie a Roma al quale il Ministro ha confermato la partecipazione”.