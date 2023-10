Il valore della stampa locale è stato il tema conduttore della XII edizione del Premio Giornalistico Nazionale Mimmo Castellano organizzato, come ogni anno, dall’Associazione dei Giornalisti Campania della Valle del Sarno presieduta da Salvatore Campitiello. L’evento, tenutosi nel teatro Sant’Alfonso Maria de Liguori di Pagani, ha visto riconoscere ad otto testate giornalistiche campane che operano da oltre 40 anni in realtà locali il “Premio Castellano”: Radio Bussola 24, Il Risorgimento Nocerino, Telenuova , Angri’80, Cenacolo, Sannio Sport, Realtà Sannita, il Gazzettino Vesuviano. La manifestazione è stata aperta dal presidente Assostampa Valle del Sarno, Salvatore Campitiello, il quale nel prendere la parola ha voluto ricordare la figura di Mimmo Castellano, giornalista sempre in difesa dei diritti della categoria, attento alle realtà locali e sempre ben disposto verso colleghi e giovani che si avvicinavano al mondo giornalistico. La premiazione ha visto anche momenti di particolare commozione quando sono stati ricordati tre giornalisti scomparsi: Armando De Rosa componente dell’Ufficio Stampa della Regione Campania; Gennaro Guida per anni capo Ufficio Stampa della Tangenziale di Napoli e della Società Autostrade Meridionali; Pietro Sessa di Pagani giornalista di levatura internazionale, redattore e corrispondente da Mosca de “La Tribuna”, de “La Stampa” e dell’ “Agenzia Stefani” al tempo dello Zar Nicola II, negli anni 1913-1919. Al riguardo il Sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, nel corso dei saluti istituzionali, ha voluto preannunciare la volontà dell’amministrazione comunale di voler intitolare una strada proprio al giornalista Pietro Sessa. A conclusione della XII edizione del premio Castellano gli interventi del presidente dell’OdG Campania, Ottavio Lucarelli e del suo vice Mimmo Falco. Entrambi hanno voluto sottolineare l’importanza che riveste la stampa locale, attraverso l’etica e la deontologia del giornalismo in un mondo rivoluzionato dalla comunicazione-informazione: due universi in contrasto.