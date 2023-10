“Mentre il Partito Democratico si lacera nelle sue feste dell’unita’, sale vuote e stracci che volano, Fratelli d’Italia fa il pienone ad Avellino alla manifestazione promossa dai gruppi parlamentari di Camera e Senato. Quasi mille accrediti per seguire l’intervento del vice Ministro Cirielli e le conclusioni del presidente Meloni. Una giornata straordinaria a un anno esatto dall’insediamento dell’Esecutivo nazionale. Fratelli d’Italia e’ un partito che cresce nella quantita’ e nella qualita’ delle sue espressioni nazionali e territoriali. Un successo senza precedenti testimoniato dai dati del tesseramento che segna il suo record in Campania e dalla manifestazione Italia Vincente tenuta oggi. Desidero ringraziare tutti i parlamentari campani, i consiglieri regionali, gli amministratori locali, i dirigenti e i militanti che hanno reso possibile che dalle potenzialita’ si passasse alla realta’. Oggi il partito di Giorgia Meloni e’ l’alternativa vera e credibile a DeLuca e al suo fallimento politico ed istituzionale conclamato da tutte le classifiche pubblicate dalle agenzie indipendenti”. Lo ha detto il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.