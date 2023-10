di Erika Noschese

La città di Salerno punta sempre di più sul turismo crocieristico. Lo ha dichiarato il presidente dell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale Andrea Annunziata, intervenuto ieri mattina al teatro augusteo di Salerno in occasione della Borsa mediterranea formazione lavoro. Per il presidente Annunziata quella di ieri mattina è stata l’occasione per fare il punto della situazione sugli interventi in programma al molo Masuccio, a partire dall’allungamento del molo Manfredi e la realizzazione di mille posti in più al Masuccio. La stagione delle navi da crociera non è ancora terminata e la città di Salerno si prepara ad accogliere turisti anche nel periodo di Natale, in concomitanza con le luci d’artista. “Il mercato ci chiede di venire sempre di più molto Salerno e nei territori di questa provincia – ha dichiarato il presidente Annunziata – Significa che hanno apprezzato molto i nostri siti storici, architettonici e culturali ma anche come sono stati accolti da tutti, dalla gente. Questo è un momento importantissimo per cui se il mercato ci chiede una possibilità in più abbiamo il dovere di fare”. Il presidente dell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale ha dunque annunciato l’allungamento del molo Manfredi per poter accogliere all’incirca due navi in più. “Dobbiamo pensare anche alla nautica da diporto perché, almeno i primi due anni, subirà delle flessioni e dobbiamo capire come creare il minor disagio possibile – ha poi aggiunto Annunziata – È necessario far comprendere loro che si tratta di far crescere l’economia, che impegnerà tanti giovani per cui con un po’ di sacrifici da parte di tutti risolveremo”. Tra le altre novità annunciate da Annunziata il piano regolatore ormai quasi pronto e questo permetterà di avere quasi 1000 posti barca in più verso il molo Masuccio. “Si creerà una nuova, il futuro è concreto, non è una speranza ma bisogna fare presto e soprattutto chi è stipendiato per lavorare non può perdere tempo”, ha detto infine Annunziata. Dunque il capoluogo di provincia diventa una meta sempre più ambita dalle navi da crociera: i turisti avranno così l’occasione di visitare Salerno e scoprire la storia della città. Proprio nei giorni scorsi al Molo Manfredi è giunta Marina della compagnia Ocean Cruises con 1.216 persone a bordo. Oggi, invece, alle prime luci dell’alba, arriverà da Civitavecchia invece la gemella della Marina: si chiama Riviera, è anch’essa il fiore all’occhiello della compagnia crocieristica americana e anch’essa ha scelto Salerno e la Stazione Marittima come punto di attracco e di sbarco nel Mediterraneo. Le prossime navi sono attese nel mese di dicembre, proprio in prossimità del santo Natale.