Sinergie in Rete ottiene un nuovo importante riconoscimento.

Complimenti a Vincenzo Calce che viene riconosciuto dal Ministero per le Imprese e del Made in Italy, con decreto direttoriale del 19 ottobre, consulente per i voucher in innovazione tecnologica.

Grazie a tale figura, le aziende potranno investire in innovazione tecnologica e “sfruttare” gli incentivi per accrescere le proprie competenze ed essere sempre più competitive ed all’avanguardia sul mercato.

Sinergie in Rete, dunque, sempre più riferimento in innovazione tecnologica in tutto il territorio nazionale grazie all’impegno ed alla professionalità dei suoi manager e dei suoi professionisti.