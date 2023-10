Oltre 1500 presenze anche nella seconda giornata della Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro, in scena al Teatro Augusteo di Salerno fino a oggi. I lavori si sono focalizzati sull’intelligenza artificiale con esperti del mondo dell’impresa e dell’Università, e sugli Its, Istituti Tecnici Superiori, di cui ha parlato l’Assessore regionale alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili, Lucia Fortini, all’interno del talk promosso dall’Autorità di gestione FSE: “Vogliamo offrire ai giovani, in maniera totalmente gratuita grazie ai tanti investimenti da parte della Regione Campania, i giusti strumenti per costruire il loro futuro – ha dichiarato l’Assessore – Ci sono tantissime imprese che cercano personale specializzato e non lo trovano, e questo provoca rabbia. Abbiamo ascoltato in sala tanti ragazzi che hanno intrapreso gli ITS e hanno trovato un impiego soddisfacente, in linea con i loro studi, nonché la tanto agognata stabilità economica”. Di formazione, lavoro e implicazioni dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale ha parlato l’Assessore regionale al Lavoro, Antonio Marchiello, impegnato in uno dei talk della seconda giornata: “Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) rispondono alle esigenze delle imprese – ha esordito l’Assessore – Le figure professionali che servono alle imprese devono essere formate. La nostra generazione è arrivata a compiere passi da gigante mentre le nuove generazioni, quelle che oggi formiamo, sono già immerse in questo tipo di attività. Sono avvantaggiati rispetto ad un sistema che cambierà a breve radicalmente il mondo del lavoro”. “Non ci aspettavamo una partecipazione così ampia in questi giorni – ha detto Giovanni D’Avenia, Presidente del Centro Studi Super Sud – Lanciare messaggi sul mondo della formazione e del lavoro a oltre 3000 persone in due giorni non è cosa da poco. E oggi si chiuderà la Borsa con uno spettacolo gratuito offerto alla città”. “Gli Its sono un altro tassello della riforma del mercato del lavoro – ha affermato Michele Raccuglia, Responsabile Macroarea Sud Anpal Servizi – Come Anpal, in assistenza tecnica alla Regione Campania, stiamo migliorando il servizio di uno strumento che funziona, che forma i giovani ma che soprattutto li accompagna nel mondo del lavoro con una percentuale di occupazione molto alta”. “Lavorare attraverso gli Its è un’opportunità che stiamo dando ai giovani e alle imprese del territorio – ha spiegato il Vice Presidente di Confindustria Salerno, Marco Gambardella – Confindustria ha colto sin dal primo momento questa necessità creando un Its per il settore dell’agroalimentare al quale hanno partecipato tantissime aziende e un indotto che può offrire davvero tante opportunità. Il mismatching di uno a cinque tra domanda e offerta è un dato che abbraccia anche il territorio di Salerno e che insieme ad una dispersione scolastica ancora impattante e una barriera all’ingresso del lavoro per le donne danno un’immagine alquanto preoccupante”.

Spazio infine all’Hackathon che oggi vedrà la fase finale, come spiega Edoardo Gisolfi, coordinatore dell’Hackathon e Presidente Cnct di Confindustria: “L’Hackathon ha coinvolto circa 100 giovani provenienti prevalentemente da istituti d’istruzione media superiore nella regione Campania, con 18 coach che hanno accompagnato i giovani. Divisi in 9 squadre da 10 elementi ognuna, tre per ogni sfida lanciata dalle tre aziende impegnate: Travelmar, Cicalese Impianti e Santoro Grafica. Al termine della tre giorni ogni squadra presenterà sul palco il proprio lavoro”.

La giornata si è conclusa con il secondo appuntamento con gli speech a cura degli Enti di Formazione e Agenzie per il Lavoro MCG Consulting, Mestieri Campania, Gruppo Silpa, Virvelle, Generazione Vincente, OMNIC Formazione e con la consegna dei riconoscimenti “Il sociale per il territorio” alle associazioni che si sono distinte nell’ultimo anno. Madrina d’eccezione e conduttrice di questa seconda serata è stata Stefania Orlando. I premi sono andati alle associazioni Il Giardino dei libri, Non sei sola, Sing&Song Home Studio, Il Sorriso, Coop. Sociale Fili d’Erba, Voglio un Mondo pulito, Cibo Sociale e Osservatorio Sui Minori. Oggi, a condurre la serata finale, sarà la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli.

La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, promossa dal Centro Studi Super Sud e organizzata da Gruppo Stratego, anche quest’anno registra la partnership con la Regione Campania e rappresenta l’occasione per presentare le attività e le misure promosse dalla Regione con il supporto del Fondo Sociale Europeo Plus, in particolare sui temi della formazione e del lavoro. La Borsa ha l’obiettivo di agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro e fornire agli studenti delle scuole superiori e delle università e ai NEET utili strumenti per l’orientamento e la crescita professionale e opportunità di inserimento lavorativo.