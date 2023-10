Quella del giovane Cristian Pico è una storia positiva, di quelle che fanno ben sperare nel futuro. È una storia che parla di forza di volontà e di coraggio, ma anche di radici, di Cilento, di sapere. Cristian è un ragazzo come tanti, figlio di una buona famiglia di lavoratori con un piccolo problema di salute legato al sovrappeso. Tra alti e bassi, infatti, arriva a pesare oltre 220 chili.

A questo punto, decide che nella vita ha bisogno di una svolta e che deve perdere quei chili di troppo. Inizia così, anche grazie allo studio e a quanto imparato all’università che frequenta, un percorso che si preannuncia difficile ma ciò non lo scoraggia. Cristian, così, a pasqua del 2022,all’età di 28 anni, inizia una dieta molto intensa divisa in tre periodi. Nel primo, perde 55 chili, poi 15 ed infine altri 30. In totale, alla fine del lungo cammino terminato un anno dopo e quindi qualche mese fa, il peso perso si attesta sui 110 chilogrammi. La dieta di Cristian Pico è quella chetogenica e quindi con pochissimi zuccheri, proteine e lipidi. A ciò, ovviamente, si aggiunge una sana e continuata attività fisica. Valore aggiunto della nuova vita di Cristian Pico è un elemento identitario del Cilento, un prodotto che ha il sapore della terra, delle radici, del lavoro e dei sacrifici degli anziani. I pasti di Cristian sono conditi dall’olio extravergine di oliva del Cilento.

L’oggi 29enne Cristian decide di raccontare il suo viaggio nella tesi di laurea e così è stato. La tesi è in Scienze Gastronomiche Mediterranee alla facoltà di Agraria della Federico II di Napoli. Nel lavoro c’è lui, la sua storia, la dieta, l’aiuto della dottoressa Francesca Marino, l’operazione di gastrectomia rimandata e poi diventata inutile, la sua famiglia, la sua vita. C’è tanto di sé ed anche tanto di quell’amato Cilento, quella terra che gli ha dato i natali, dove vive tutt’ora con i genitori, la sorella e tanti amici a quattro zampe. Quella terra cdalla quale si ricava quell’oro liquido del condimento utilizzato nell’anno di dieta. Nei giorni scorsi, arriva l’obiettivo tanto inseguito, agognato e sognato: Cristian Pico si laurea e ai docenti parla semplicemente di sé stesso, esempio vivente di tenacia. «Le cose nascono per caso e così anche i momenti che cambiano la vita – spiega il neo dottore – avevo intenzione di dimagrire perché il peso era davvero eccessivo, all’università a Napoli seguivo dei corsi e tra questi quelli di nutrizione della dottoressa Francesca Marino. Il destino mi stava dando un chiaro segnale, quello cioè di poter dimagrire seguendo la scienza. Un anno dopo, mi ritrovo con 110 chili in meno e con una corona d’alloro sulla testa, insieme alla convinzione di essere riuscito a fare qualcosa di importante».

Il pensiero del dottor Cristian Pico è ora rivolto a chi come lui soffre di obesità: «Voglio essere un esempio, certo, ma vorrei che la mia dieta possa essere seguita da tanti e che porti loro ai miei stessi risultati. So bene cosa significa soffrire per il proprio peso ed è a loro che va il mio pensiero». E adesso? Il neo dottore ha già cominciato il percorso specialistico e nel frattempo continua l’attività fisica: «Cammino molto – racconta – sia per arrivare in aula (sorride, ndr) ma anche nel mio amato Cilento, tra gli alberi e in campagna».