di Jacopo Tafuri

La venticinquenne Ritapia Papa è una ragazza salernitana all’ultimo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia; è una ragazza eclettica: canta come professionista ad eventi privati e pubblici, questa sua passione nasce grazie al coro delle voci bianche del Teatro Verdi, è una content creator su Instagram (@ritapiapapaofficial) e TikTok (@ritapiasworld), collabora con azienda nazionali ed internazionali, da sempre interessata alla cucina, durante il periodo della pandemia di COVID ed il derivante forzato distanziamento sociale, occupa parte del suo tempo nell’apprendere ed affinare le tecniche dell’arte culinaria e scopre la passione per i “lievitati”.

Si iscrive per gioco al casting del programma televisivo “Le ricette d’Italia – Piatti in tavola” su Real Time condotto da Benedetta Rossi; quando si reca a Milano per le registrazioni e scopre il mondo della televisione, tocca con mano tutto ciò che si cela “dietro le quinte”, capisce come funziona l’organizzazione di un programma TV, pur essendo sicura di sé, della sua preparazione in cucina e della bontà del piatto scelto per partecipare alla sfida culinaria, mai avrebbe pensato addirittura di battere tutti gli altri concorrenti.

La ricetta vincente è quella del suo cavallo di battaglia “la Montanara del Sorriso”, alla quale, ci spiega Ritapia, aggiunge del latte per favorire e facilitare la lievitazione.

Grazie a questa ricetta si impone sugli altri concorrenti del programma ed entra di diritto tra coloro i quali saranno inseriti nel libro delle ricette d’Italia di Benedetta Rossi.

Con questa bella affermazione porta in TV il nome di Salerno e fa conoscere un piatto della nostra tradizione.

Come sei arrivata ad interessarti dei “lievitati”, una delle tue nonne o tua madre hanno contribuito al nascere di questa passione?

In realtà i miei genitori amano cucinare di tutto ….. tranne i “lievitati”!

Poichè le “Montanare” sono il mio piatto preferito, avendo il tempo di sperimentare e produrre quanto mi piaceva ho iniziato a cucinarle durante la pandemia!

Da quel momento è nato l’interesse per i “lievitati” …. ed ho iniziato addirittura a panificare.

I “lievitati” sono preparazioni che comprendono una vasta gamma di ricette: pizza, pane, dolci; hai maggior interesse per i dolci o per le pietanze salate?

Mi piace cucinare qualsiasi tipo di lievitato.

Amo impastare la pizza con lievitazione anche di settantadue ore, preparo brioche per la colazione e rustici vari, oltre alle “Montanare”, ovviamente!

Sei Content creator su Instagram e TikTok, e collabori con azienda nazionali ed internazionali; come sei giunta a queste collaborazioni, ti hanno contattato loro o ti sei proposta?

In realtà sono giunta alle collaborazioni grazie al grande numero di persone che mi seguono su Instagram.

Quando, durante la pandemia di COVID ho iniziato a caricare molti video in cui cantavo, ho iniziato a crescere con il mio profilo, che ora è arrivato a ventiduemila follower, Poi, grazie a questo mio “successo”, le aziende mi hanno notata ed hanno iniziato a contattarmi.

Inizi a cantare grazie alle voci bianche del Teatro Verdi, chi è stato bravo a capire che eri portata per il canto e ti ha avviato al coro del Teatro?

In realtà ho cantato da sempre, potremmo dire “da quando sono nata”.

Ho infatti anche un video quando già a due anni e mezzo cantavo con un microfono giocattolo! Quindi mamma e papà, assecondando questa mia passione, mi portarono per un provino per la scelta di voci bianche del coro del Teatro Verdi e fui scelta!

Studentessa di Medicina e Chirurgia, in cosa ti vorresti specializzare, quali i tuoi sogni, quali desideri vorresti si avverassero in campo lavorativo?

Mi piacerebbe specializzarmi in chirurgia plastica post traumatica, malformativa ed oncologica, quella branca della chirurgia che si occupa di porre rimedio o ridurre i danni funzionali derivanti da traumi, fratture, malformazioni, ustioni e neoplasie.

I miei desideri? riuscire a fare sempre tutte le cose che amo, visto che mi ritengo una persona poliedrica.