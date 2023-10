Ha parlato della sfida di Salerno Claudio Ranieri allenatore del Cagliari che oggi festeggia il suo 72mo compleanno. “Andiamo a Salerno che è un ambiente caldo, dove i tifosi seguono la squadra con grande passione e determinazione. È bello giocare in queste piazze, molto stimolante. Hanno cambiato allenatore durante la sosta, capire il sistema di gioco sarà un’incognita, una difficoltà in più. Luvumbo sta bene e lo avrò a disposizione, è tornato prima dall’Angola perché ogni tanto risente ancora di un problemino muscolare, ma è pronto. È una gara importante, il mio obiettivo è raggiungere la salvezza e noi non molleremo mai, sapevo e sappiamo che ci sarà da soffrire fino alla fine».

Il tecnico dei sardi, ha aggiunto. «Anche le amichevoli servono per fare test utili, ho fatto degli esperimenti con il Carbonia facendo di necessità virtù con i giocatori che avevo a disposizione, i ragazzi in allenamento sono uno spettacolo, l’atteggiamento è quello più giusto e dobbiamo continuare così. Bisogna pensare al dettaglio, perché stiamo facendo errori che di solito non facciamo e che ci costano cari a questo livello. Spero quanto prima nel recupero di Petagna e Lapadula anche se Mancosu in attacco può ricoprire vari ruoli.”