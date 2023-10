E’ stato eletto nel corso del congresso provinciale della Filca Cisl di Salerno il nuovo gruppo dirigente che vede la nomina all’unanimità di Giuseppe Marchesano Segretario Generale e Marco Martino e Giuseppe Vicinanza componenti di Segreteria. La terna sindacale ha voluto immediatamente ringraziare lavoratrici, lavoratori, delegate e delegati sindacali per la fiducia riposta nel loro operato, consapevoli che se molto è stato fatto, tantissimo è ancora il lavoro che li attende. “Saremo sempre di più un sindacato di prossimità – ha sottolineato il neo eletto Segretario Generale – vicino alle esigenze dei lavoratori e alla valorizzazione delle aree del territorio Salernitano, alla formazione e alla crescita del gruppo dirigente e dei nostri delegati, al coinvolgimento dei giovani, prestando ascolto alle loro esigenze e alle loro aspettative, mettendo a frutto le loro idee, strumento fondamentale per avere nuove prospettive sul futuro”. Un sindacato in ottima salute quello della Filca Cisl di Salerno grazie, indubbiamente non solo al grande lavoro messo in campo dal gruppo dirigente e dai tantissimi delegati e delegate della Provincia di Salerno, ma soprattutto al Segretario Nazionale e Reggente della Campania Ottavio De Luca, che ha saputo essere una vera guida per la costituzione della nuova struttura ed ha guidato tutti alla formazione di un nuovo gruppo dirigente coeso, competente, responsabile e politicamente maturo, doti fondamentali per rappresentare le migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore, vigilando sul pieno rispetto e applicazione dei contratti di riferimento. Lo stato di salute del settore in Provincia di Salerno è buono.

Gli ultimi dati, certificati della Cassa Edile, sono confortanti ed evidenziano una forte crescita sia per le imprese attive che per i lavoratori dichiarati, con un aumento significativo delle ore lavorate. E dall’analisi di questi dati è evidente che in riferimento al settore delle Costruzioni la Provincia di Salerno è il secondo territorio della Regione Campania. Il 2024 sarà l’anno dei cantieri del Pnrr, un grande investimento per ammodernare il territorio Salernitano da sud a nord, dalla costa Cilentana a quella Amalfitana passando per le aree interne e per le periferie, per renderlo più resiliente e sostenibile, in grado di adeguarsi alle transizioni in atto e che creerà, si stima, migliaia di posti di lavoro. E’ su questi temi che come gruppo dirigente siamo impegnati da subito per contribuire a garantire dignità a lavoratrici e lavoratori che hanno sempre più bisogno di un sindacato “autentico” come la Filca Cisl.