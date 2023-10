Il gioco a distanza autorizzato ha raggiunto vette di traffico altissime negli ultimi anni, e non solo: la spesa verso gli operatori ADM, nei primi sei mesi del 2023, è stata di oltre un milione di euro, in crescita del 19 per cento rispetto allo scorso anno.

In realtà il trend che vede le case da gioco digitali addirittura in sorpasso sul canale fisico è già in atto dal 2019, prima della pandemia, e, durante il periodo delle chiusure forzate, non ha fatto che trovare amplificazione in termini di offerta e adesioni. Come si è detto, però, il fenomeno del gioco a distanza mette le radici già prima del 2021, e ciò si deve soprattutto al progresso tecnologico, e a una crescente attitudine della popolazione verso il digitale, non solo nel campo dell’entertainment.

I casinò online, in questa direzione, propongono un’offerta molto similare rispetto a quella delle sedi terrestri, in termini di palinsesto: si va dai giochi tradizionali come le carte fino a quelli al tavolo come la roulette o i dadi, e si arriva alle slot machine di ogni genere e ispirazione.

Un punto di forza è dato dal fatto che i casinò digitali collaborano da sempre con le migliori software house internazionali, come NetEnt, Playtech, Microgaming: gli sviluppatori dei titoli del catalogo rivestono un ruolo importante, sia perché garantiscono la sicurezza dei software di gioco, sia perché, grazie a una forte componente innovativa in chiave tecnologica, riescono a replicare le esperienze dal vivo. Una specialità delle piattaforme di casinò a distanza sono infatti i tavoli “live”, ovvero quelli che ricreano le atmosfere delle sale fisiche non solo con suoni e luci, ma anche con croupier e dealer in carne e ossa, ma in versione virtuale.

L’effetto di realtà non compromette quello della sicurezza: gli operatori per essere regolari in Italia devono infatti ottenere la licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM, ex AAMS) e per questo le piattaforme sono esaminate in modo rigido, insieme agli Organismi di Verifica, a tutela della trasparenza e della casualità dei risultati di gioco.

Tornando alle sale da gioco online, non va dimenticato che gli operatori, di lunga data come Snai e Sisal, o più recenti come Starcasinò e Starvegas, sono comunque delle aziende di servizi, e come tali cercano di rendere attrattiva la propria offerta attraverso delle promozioni e degli incentivi. Tra questi rientrano a pieno diritto i bonus di benvenuto, come ad esempio quelli senza deposito, che consentono agli utenti maggiorenni di registrarsi e provare i giochi in modo gratuito, ovvero senza aprire un conto. Sebbene alcuni concessionari presenti anche sul doppio canale, come Snai, cercano una strada di omnicanalità e collaborazione tra comparto retail e comparto digitale, è indubbio che le promozioni proposte dalle piattaforme a distanza siano uno dei motivi di tanto successo.

Non è un caso che anche le grandi e storiche case da gioco presenti sul territorio italiano, come il casinò di Venezia e quello di Sanremo, siano andate nella direzione inversa, ovvero nell’apertura di sezioni dei siti ufficiali tramite cui accedere a un palinsesto tutto digitale.

Nondimeno un altro aspetto della tecnologia ha iniziato a rendere più completa la proposta dei casinò virtuali: le app. I portali di comparazione e di recensione dei concessionari prestano molta attenzione a questo aspetto: ad esempio questa recensione di LeoVegas casinò online accende i riflettori sul fatto che la giocabilità da applicazione mobile è uno dei punti di forza del casinò.

In altri casi viene messa in rilievo la presenza o meno di app native: le app native si distinguono perché necessitano di download sul dispositivo mobile iOS o Android dell’utente e, sebbene siano meno versatili e talvolta meno fluide della navigazione mobile da browser, spesso offrono una qualità audiovisiva maggiore, e una più elevata componente interattiva.

L’interattività e i ritmi di risposta sono del resto fondamentali quando si gioca, ad esempio, a una slot machine, oppure quando si partecipa a un tavolo di poker o di Blackjack, solo per fare qualche esempio di quelli che sono i giochi più richiesti.

Questo aspetto rimanda immediatamente al fatto che nella proposta delle piattaforme di casinò online, oltre ai classici giochi da poter svolgere in solitaria, vengono organizzati anche tornei tra sfidanti in gara, utenti VIP oppure contro l’intelligenza artificiale della piattaforma.

Sebbene non ci sia di fatto nulla che rende speciali i casinò online rispetto a quelli fisici in termini di palinsesto, verò è che la versatilità di accesso, l’innovazione garantita dai migliori sviluppatori al mondo e l’attenzione al tema della sicurezza, insieme alle promozioni, hanno alimentato questo successo. A ciò va aggiunta una spinta verso la cybersecurity in merito ai sistemi di pagamento accettati, che in tutti i casi vanno dal tradizionale bonifico alle carte prepagate, passando per metodi più nuovi e a prova di sicurezza come PayPal e Paysafecard.

Una delle garanzie che i siti devono fornire, parlando di gioco a distanza, è anche quello di un help desk pronto a venire incontro alle esigenze degli utenti in ogni momento, magari tramite live chat 24 ore su 24.

Quello che manca, certo, è la maestosità e la bellezza di edifici storici come quelli che ospitano le case da gioco terrestri mentre un vantaggio ulteriore è quello che quando si gioca a distanza… non serve seguire le regole del dress code.