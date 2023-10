di Mario Rinaldi

Approvazione del bilancio di previsione, progetti futuri per la Cava dè Tirreni che da qui a breve si svilupperà sui fronti del turismo, delle infrastrutture e di altri importanti aspetti della vita pubblica. Un Vincenzo Servalli a tutto campo: il sindaco di Cava dè Tirreni ha illustrato temi fondamentali riguardanti sia il piano funzionale della politica economica del proprio territorio di competenza, sia gli interventi istituzionali che la sua amministrazione intende realizzare in questo ultimo scorcio di attività del governo locale, prima del termine del mandato elettorale che scadrà tra poco meno di due anni.

Sindaco, la scorsa settimana la sua amministrazione ha approvato il bilancio di previsione. Può illustrarci nel dettaglio la manovra adottata?

“L’approvazione del bilancio di previsione di giovedì scorso e la successiva approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio la domenica successiva rappresentano due passaggi importantissimi per la vita della città e dell’amministrazione e ci consentono di guardare con maggiore serenità al futuro. I problemi economici e finanziari degli enti sono ormai nella consapevolezza delle opinioni pubbliche, del legislatore e degli uomini e delle donne di governo. Ritengo sia necessario aiutare i Comuni per poter far si che gli enti locali adempiano ai loro compiti nei confronti dei cittadini. È noto che il cittadino vede nel sindaco e nell’ amministrazione comunale il soggetto di riferimento per qualsiasi tipo di istanza. Quindi, mettere i Comuni nelle condizioni di poter svolgere questa funzione significa migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini”.

Ecco sindaco, il bilancio ha avuto un momento di difficoltà prima dell’approvazione definitiva. Può fornirci delle spiegazioni in merito?

“Il bilancio di previsione aveva avuto in una prima battuta il parere contrario di due revisori dei conti e il parere favorevole con delle prescrizioni da parte del presidente. La successiva salvaguardia degli equilibri di bilancio ha avuto il parere favorevole di tutto il collegio perché, nelle more, noi siamo riusciti a mettere in campo degli emendamenti e dei provvedimenti che hanno rasserenato il collegio relativamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio”.

Può esporre l’importanza dell’approvazione di uno strumento di regolazione economica quale il bilancio di previsione?

“È un passaggio importante perché in città in questo momento abbiamo decine di milioni di euro di lavori pubblici. Abbiamo iniziato da poco il cantiere di piazza San Francesco che rivoluzionerà l’accesso da sud alla nostra città e doterà Cava di una grande piazza che alla città effettivamente manca. Una valorizzazione importante di tutta l’area che è prospiciente all’importantissimo e storico convento di San Francesco e Sant’Antonio. Sono, inoltre, in corso di completamento dei lavori del parco urbano e abbiamo sul nostro territorio altro interventi importantissimi da realizzare nelle frazioni di S. Anna, S. Lucia, San Pietro e Pregiato, così come interventi alla Badia. Insomma, in ciascuna delle nostre frazioni, in questo momento, ci sono in corso interventi di riqualificazione di enorme portata”.

Quindi una Cava in continua evoluzione.

“La città è viva. Ci sono investimenti importanti sia pubblici che privati. Voglio anche ricordare l’importante investimento privato sulla ex grafica Di Mauro e l’investimento che un soggetto privato, che ha acquistato l’ex Cofima, intende mettere in campo. Sono interventi di sviluppo di occupazione di crescita complessiva della città”.

Tra non molto si comincerà a parlare di Natale. Cava si è già organizzata per gli eventi Natalizi?

“Avremo un Natale importante. C’è la consapevolezza da parte del mondo del commercio, dell’artigianato e della piccola impresa di lavorare insieme al Comune per far si che sia un grande Natale. Stiamo lavorando e faremo tutto quello che dobbiamo fare con un grande equilibrio tra le risorse che dobbiamo investire e gli obbiettivi che dobbiamo ottenere, ma ripeto, avremo un Natale importante per la nostra città con l’obiettivo di portare tanti turisti sul nostro territorio”. Il programma del Natale a Cava verrà reso noto nel prossimo mese di novembre, con il completamento di tutti gli eventi da inserire nel calendario.