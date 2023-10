“I nostri colori umiliati da giocatori viziati. Fate gli uomini o sarete ospiti indesiderati”. Questo lo striscione comparso all’esterno del Centro Sportivo Mary Rosy dove era in programma l’allenamento della Salernitana. Dopo il cambio della guida tecnica da Sousa a Pippo Inzaghi adesso per i tifosi non ci sono alibi per i calciatori che domenica dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per la delicatissima gara con il Cagliari.