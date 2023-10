di Marco De Martino

SALERNO – Danilo Iervolino carica la Salernitana in vista dello spareggio salvezza con il Cagliari. Il massimo dirigente del club granata ieri mattina, attorno a mezzogiorno, è arrivato al Mary Rosy con il suo tradizionale van nero per incontrare il gruppo ed il tecnico Filippo Inzaghi e spronarli a conquistare i tre punti nella sfida contro i sardi in programma domenica alle ore 15 all’Arechi. Iervolino si è intrattenuto per diversi minuti provando, con un discorso motivazionale molto intenso, a toccare le corde giuste nei calciatori, specialmente quelle dei cosiddetti «senatori». Insomma, il patron granata non vuole lasciare nulla d’intentato in vista di una partita, quella contro il Cagliari ultimo in classifica, da vincere a tutti i costi.

INZAGHI VARA LA DIFESA A 4 E dal canto suo Pippo Inzaghi, all’esordio sulla panchina granata, ha intensificato il lavoro, soprattutto tattico, per preparare al meglio la partita a scacchi con un maestro come Claudio Ranieri. Appare ormai scontato il varo della retroguardia a quattro, da parte di SuperPippo, con Daniliuc a destra, Bradaric a sinistra e la coppia centrale composta da Gyomber e da uno tra Lovato e Pirola. Tra i pali dovrebbe esserci Ochoa, che rientrerà in giornata dal Messico, anche se non è da escludere il possibile esordio di Benoit Costil se Memo dovesse dare segni di stanchezza dopo le due gare giocate in Nazionale e soprattutto i due voli transoceanici per andare e venire dal centro America.

RIECCO CORRENT Non è passata inosservata, ieri mattina, la presenza di Nicola Corrent nello staff tecnico agli ordini di Inzaghi. L’ex centrocampista, da qualche anno allenatore, ritorna così a Salerno dopo la sfortunata esperienza da calciatore maturata più di vent’anni fa in maglia granata.

BIGLIETTI A QUOTA QUATTROMILA Nel frattempo continua a procedere a rilento, nonostante gli appelli social del club granata e della stessa tifoseria, la prevendita per il match di domenica prossima. Fino a ieri sera sono stati emessi infatti solamente quattromila biglietti (di cui 68 ospiti) con l’Arechi che è dunque ancora al di sotto delle quindicimila unità.