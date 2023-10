Oggi sono stato sul set della fiction “Vincenzo Malinconico, avvocati di insuccesso”, tratto dai romanzi di Diego De Silva e giunto alla seconda serie per Rai 1. Ho incontrato il regista Luca Miniero, gli attori Massimiliano Gallo e Giulia Bevilacqua, le comparse e i tecnici che stanno lavorando già da una settimana a Salerno e che oggi erano in piazza della Libertà per le riprese. Parlare con loro è stata la conferma che le iniziative che abbiamo messo in campo e quelle che stiamo per realizzare per il settore dell’audiovisivo sono la strada giusta per la cultura, lo spettacolo è soprattutto il lavoro che queste produzioni possono creare nel grande, unico e straordinario set rappresentato dalla nostra regione.

Lo ha dichiarato in un post il Governatore dell Campania De Luca