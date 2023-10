La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per “venti localmente forti dai quadranti meridionali con raffiche e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate”. L’allerta per vento forte e mare agitato entra in vigore domani, venerdì 20 ottobre alle ore 6 del mattino e termina alla stessa ora di sabato 21 ottobre.

A tutela della cittadinanza, per le 24 ore dell’emergenza, salvo ulteriori valutazioni, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha ordinato la chiusura dei parchi e dei giardini pubblici su tutto il territorio cittadino e delle aree cimiteriali.