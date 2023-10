di Erika Noschese

Dopo i recenti atti vandalici che hanno interessato il Santuario del Montestella ad Ogliara, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ieri pomeriggio, con l’assessore alle Politiche Ambientali Massimiliano Natella ha incontrato il parroco don Antonio e la comunità per esprimere sostegno e vicinanza. Il primo cittadino ha annunciato che chiederà al presidente De Luca una proproga rispetto ai 200mila euro di finanziamenti concessi con lavori che dovevano terminare entro il 31 dicembre. «Un atto doveroso dell’amministrazione, un atto di amicizia, solidarietà e vicinanza alla comunità locale e al parroco. È stato un atto sciagurato, blasfemo, incredibile che ha devastato un cantiere che stava recuperando il santuario della Madonna; la Regione Campania aveva concesso un finanziamento di 200mila euro e i lavori stavano procedendo. Sciagurati e delinquenti hanno distrutto il cantiere e portato via il materiale edile, hanno creato disorientamento e sgomento nella popolazione – ha detto il sindaco Vincenzo Napoli – Chiederò al presidente De Luca una proroga per quei lavori che dovevano terminare entro il 31 dicembre e avere così la possibilità di portare avanti i lavori. È un atto su cui è utile indagare, le forze dell’ordine devono capire la matrice di questo atto di sabotaggio». Sostegno alla comunità anche dall’assessore Natella: «È doveroso essere vicini alla comunità in questo momento, è un evento difficile da spiegare. Siamo alla ricerca di soluzioni possibili perché non ci si può arrendere ad uno scempio di questo tipo, non possiamo arrenderci a questi atti. Bisogna ripartire ed è necessario che l’amministrazione comunale trovi gli strumenti e le parole per essere vicini alla comunità ed aiutarli a realizzare questo sogno che con un finanziamento tanto atteso dalla Regione Campania si stava materializzando», ha detto Massimiliano Natella. Gesto molto apprezzato dal parroco Don Antonio Zolferino: «Purtroppo è successo questo evento increscioso e la presenza del sindaco e dell’assessore è una forte vicinanza delle istituzioni qui in questo luogo e alla parrocchia. Sono contento di questa presenza». L’episodio vandalico si è verificato la notte tra domenica 15 e lunedì 16 ottobre quando il Santuario del Montestella è stato preso di mira da vandali senza scrupoli che hanno sradicato tutti i ponteggi installati per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della struttura, per la quale tanti hanno un legame indissolubile, viscerale. I lavori, iniziati dopo la festa patronale, sono oggetto di finanziamento della Regione Campania e permetteranno di riqualificare il Santuario della Madonna della Stella.